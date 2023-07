Me llaman en nombre de una operadora, me prometen una TV, digo que no, pero me atosigan a preguntas. Creo que es un timo

Ayer por la tarde acabo de trabajar y me dispongo a recoger la casa cuando me llama un teléfono. Como estaba esperando una llamada por otro motivo de un número desconocido, tenía mi teléfono con volumen y estaba con la predisposición de responder.

Para mi disgusto no era la llamada que yo esperaba sino que era un hombre queriendo que me cambiase de compañía de teléfono. Supuestamente ya no podemos recibir estas llamadas (lo que, como ya sabíamos, no quiere decir que vayan a dejar de llamarnos), pero seguimos.

Este chaval con voz muy enérgica me dijo que era de Jazztel y que me iban a regalar un televisor si me pasaba a sus servicios. Honestamente, no tengo un televisor en casa y no lo tengo porque no lo quiero. Y se lo dije, pero él no paraba de hablar. También me preguntó mi nombre y también se lo dije (tonta de mí). Resulta que me llamo "como su hermana".

Para qué quiere tanta información de mí

Al principio no me importó comentarle que soy de Pepephone, que tengo fibra y que estoy muy contenta con los servicios, pero según avanzaba la conversación comenzó a hacerse todo muy molesto (no hay cosa que más pueda odiar yo en cualquier interacción del mundo que me insistan para algo) y además me preguntó cosas que me mosquearon. De hecho también me preguntó exactamente cuánto llevaba con Pepephone... ¿por qué le importa?

Luego, llegó a ofrecerme un iPhone de última generación. También dije que no, porque realmente no quiero un iPhone nuevo ni aunque sea gratis y me prometió colores, de esos que se empeñan en decir que son típicos de mujeres (que si quería un iPhone "rosita", que si quería una morado...). Estábamos en un punto en el que ese hombre a mí no me dejaba hablar.

Y de repente me preguntó mi código postal. Me resultó muy raro que quisiera saber tanto información de mí, con preguntas para sacar datos que intentaba meter entre mucha verborrea, así que le dije que ya no quería hablar más con él y colgué.

Búsqueda por Internet

Desde Genbeta informamos de todas las estafas que conocemos con el objetivo de poder mantener informadas a las personas de unos timos que cada vez resultan más frecuentes, molestos y más dinero consiguen llevarse de las personas. Así que yo también recurrí a la información online para saber si hubiera algún timo en nombre de Jazztel. Encontré información de 2020 hablando de timos en nombre de Jazztel.

También busqué el número y la web Listaspam indicó que, dentro de esa web, 9 personas han denunciado al número. También hay quejas de usuarios respecto a esta llamada.

Algunas de las quejas son también de ayer mismo por la tarde diciendo que habían recibido la llamada a la "hora de la siesta".

Una segunda llamada con más información

Hoy ya, con la mosca detrás de la oreja y sabiendo que eso podía ser una estafa, suerte la mía que me llama otro chico de nombre Marlon (el de ayer no lo llegué a entender), y comenzó también con la oferta del televisor. Solo que esta vez en vez de entrevistarme él a mí, casi fue al revés.

En la llamada de hoy me prometieron 1.000 megas reales de fibra (algo que "las compañías locales no pueden darte", me dijo mi interlocutor") y minutos ilimitados para móvil. Era muy difícil mantener la conversación porque prometía muchas cosas sin concretar nada. Como, por ejemplo, no me llegaba a concretar el precio de este servicio (tras varias insistencias dijo que podía ser de 50 euros mensuales).

También dijo que me regalaban un teléfono (igual que ayer), pero cuando profundicé para saber qué teléfono me regalaban, aclaró que solo ayudaban a financiar uno. Pero que podía hacerme con un Smart TV de LG de 32 pulgadas, un tablet u otros accesorios electrónicos.

Cuando le pregunté qué tenía que hacer para conseguir lo que me ofrecía dijo que darle todos mis datos: nombre, apellidos, dirección, código postal y mi número de cuenta para poder "pasar mi cuota como sucede con todos los recibos", me dijo así.

He de decir que sigo sin saber si esto es la empresa telefónica mencionada o una estafa, porque obviamente no regalé todos mis datos para llegar al fondo de la cuestión, aunque como piden siempre las autoridades españolas, denunciaré la estafa online para poner en alerta a la Policía Nacional y la Guardia Civil, por si acaso.

