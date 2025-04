Se hace más en una jornada laboral de cuatro días que en una de cinco. Dos expertos explican este fenómeno de la productividad

Mientras muchas empresas se empeñan en meter a sus plantillas en las oficinas en el modelo de trabajo tradicional de cinco días a la semana y ocho horas cada día, muchos son los estudios que están demostrando que se pueden sacar adelante las tareas necesarias con modelos laborales alternativos. Por ejemplo, una jornada de cuatro días en vez de cinco ha demostrado tener beneficios, según diferentes estudios y pruebas prácticas.

Hay un libro que analiza a fondo el tema: “Do More in Four: Why It’s Time for a Shorter Workweek,” (O, "Haz más en cuatro, por qué es hora de una semana laboral más corta") donde, entre varios asuntos interesantes, sus autores afirman que, con el enfoque adecuado, los empleados, las empresas y la sociedad tienen capacidad de hacer más cuando trabajan menos días. Y hay muchos aspectos que pueden explicar este fenómeno.

Un vistazo a… El MONITOR de PRODUCTIVIDAD PERFECTO TODO lo que hay que saber Xataka TV

Los autores explican que no es que, automáticamente una persona haga más tareas si echa menos días y horas en su puesto de trabajo, sino que hay una serie de factores que llevan, a la larga, a una mayor eficiencia: se registran menos bajas laborales, se encuentran trabajadores más productivos y se ve una rotación de personal mucho menor (no hay que olvidar que las empresas pierden mucho tiempo y dinero teniendo que enseñar las tareas a nuevas personas y que, por eso, no compensa perder a los profesionales)

El libro ha sido escrito por dos expertos en el tema que han visto muy de cerca el impacto de cambiar el modelo laboral. Joe O'Connor es CEO y cofundador de Work Time Revolution, empresa con sede Toronto que, desde 2018 ayuda a empresas para adoptar una semana laboral de cuatro días, sin impactar negativamente en la productividad, y ayudándolas a rediseñar sus lugares de trabajo. Jared Lindzon es periodista que lleva años escribiendo sobre este asunto.

El libro muestra ejemplos prácticos de organizaciones que han transformado sus modelos de trabajo y dicen demostrar que esto mejora la retención de los empleados, impulsa el compromiso y aumenta los ingresos.

Las ventajas de una jornada laboral de cuatro días

Más productividad en cuatro días que en cinco. Cabe recordar un estudio hecho público por Fortune, que concluye que aunque estemos cinco días delante de nuestros ordenadores, en la práctica la mayoría hace las horas propias de una jornada de 4 días. Puede ser por la procrastinación, por el agotamiento que no nos permite hacer más... El libro explica que muchas empresas con las que han trabajado los autores estos años de actividad por la semana de cuatro días, luchan contra el agotamiento y la falta de compromiso de sus empleados, asuntos que lleva a una menor productividad.

Mejora en priorizar tareas. "Una semana laboral más corta es un ejercicio de priorización centrada en las cosas que realmente importan. Cuando empiezas a despejar el desorden, vemos que las organizaciones, encuentran formas de conseguir más en menos tiempo", es una de las afirmaciones de los autores del libro. Un estudio que recogimos en Genbeta de una empresa experta en recursos humanos vio la clave de quitar algunas tareas y dejar que cada trabajador gestione sus horas de mayor rendimiento, y eso acaba eliminando muchas labores realmente innecesarias, incluidas reuniones poco útiles.

Empleados más comprometidos. "Una semana laboral de cuatro días también da a las personas más tiempo para dar prioridad a su salud mental y física, disfrutar de la naturaleza y comprometerse con sus comunidades", afirman los autores de este libro. Uno de ellos recuerda que en 2022 dirigió un proyecto piloto de semana laboral de cuatro días y vio que la mayoría de los empleados valoran más un buen equilibrio entre la vida laboral y personal que el salario y que eso les hace ser más fieles a sus empresas.

Menos bajas laborales. Ambos autores descubrieron y detallan en su libro que ofrecer un modelo de trabajo de cuatro días mejora el bienestar, "la concentración, el compromiso y reduce el agotamiento, las bajas por enfermedad y el absentismo, así como los costes de la rotación del talento", como recoge un medio canadiense tras entrevistar a los expertos. En Genbeta hemos hablado con empresas españolas que han mencionado esto mismo sobre sus experiencias propias. Por su parte, en Alemania analizaron el costo del absentismo laboral causado por enfermedad (donde una causa es el estrés). "Cuando el agotamiento y la salud mental y el bienestar son un coste importante y una preocupación significativa, la semana laboral de cuatro días ha demostrado ser una solución eficaz", explica el libro.

Cómo pueden las empresas adoptar cambios

Además, los autores del libro adelantan ciertas ideas que pueden ayudar a las empresas a adoptar cambios. Y ponen de ejemplo que hay muchos empleados en muchos países interesados en probar estas alternativas, por lo que ya hay una parte del camino que está allanada.

O'Connor y Lindzon "afirman que el cambio a una semana laboral de cuatro días sólo tiene éxito cuando se planifica, es gradual y los empleados se sienten vinculados al proceso".

Como explican los expertos: "No se trata de una conversación unidireccional en la que el jefe entra en la oficina y lanza una iniciativa de productividad diciendo que vamos a ser un 20% más eficientes". Sino que hay que integrar a todo el mundo haciéndoles comprender que un cambio es "posible que si encontramos formas de ser más productivos" pudiendo "devolver" tiempo libre a los trabajadores.

Lindzon afirma que si las empresas quieren empezar a implantar una semana laboral de cuatro días, deben hacerlo de forma gradual y meditada. Y proponen algo que ya vimos que en España hay empresas que están haciendo. Por ejemplo, "empezar con un programa de viernes de verano o un programa de viernes de medio día, y luego tal vez un viernes libre cada dos semanas".

Imagen | Foto de Estée Janssens en Unsplash

En Genbeta | Tener dos empleos a jornada completa aprovechando el teletrabajo para ganar más dinero parece buena idea. Pero no lo es tanto