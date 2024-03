Tuve un blog durante años y en 2018 Wordpress me lo borró todo por tenerlo offline un año: acabo de recuperarlo con esta web

A comienzos del año 2012 cuando está viviendo en la ciudad marroquí de Essaouira escribí varios propósitos. Todos los años me encanta ponerme objetivos y ese año uno de ellos fue que iba a abrir un blog y me iba a comprometer a mantenerlo activo.

Al principio dudé si iba a poder tener la perseverancia, pero al poco de empezar, me pareció tan entretenido compartir todo lo que iba a aprendiendo y viviendo, comencé a conocer a muchas personas a través del blog (incluso tengo una gran amiga ahora que me conoció haciendo una búsqueda en Google, comenzamos a hablar, ella también tenía un blog muy interesante, nos conocimos en persona y amigas para siempre), que me encantó.

El blog, alojado en Wordpress, me daba muchísimo espacio para expresarse y escapar un poco del monopolio de Facebook y de sus condiciones. Como ya os conté en otro artículo, durante años era nómada digital, vivía en países diferentes como Marruecos, conociendo diversas culturas y aprendiendo idiomas.

Ese blog lo mantuve con el tiempo. También escribí cuando estaba en Vietnam, cuando recorrí con mochila el Sudeste asiático, también escribí cuando viajé por Latinoamérica y poco a poco fui perdiendo constancia porque empecé a trabajar más horas y porque comencé también a usar más otras plataformas como Instagram.

Perdí el blog, sin saberlo

En el año 2018 me fui casi un año como voluntaria con una organización activista a las fronteras europeas. Las tareas como voluntaria, en un contexto así eran muy intensas todos los días y no me dejaba mucho tiempo libre y el tiempo libre lo usaba para estar con mis amistades.

Decidí cerrar el blog. Hay una cosa que a mí no me gusta y es dejar los mensajes sin responder: si alguna vez te hago un un ghosting no es porque lo haya decidido, sino que es porque se me ha pasado entre tantísimos mensajes que recibo a diario, por tener amistades en muchos países del mundo y mucha gente conocida en general.

Muchas personas seguían encontrándo el blog al buscar en Google información de mujeres viajeras que fueran solas o información de los países que yo conocí y escribían para hacerme preguntas y resolver sus dudas.

Al cerrarlo, las personas ya no iban a encontrarse con mis artículos y así no me iba a ver la tesitura de verme sin responder a los mensajes (que me llegaban al mail porque así lo tenía configurado) e iba a estar más tranquila.

Condiciones de Wordpress

Lo que yo no sabía y lo que no miré fue que en Wordpress sí ponían en ese momento (no sé sus nuevas condiciones) tu blog offline durante un periodo largo te lo eliminaban todo. No solo lo eliminaban de cara al público, sino que también te lo quitaban para ti.

Perdí todos mis contenidos, para mí muy tristemente. Desde entonces pensaba mucho en que me encantaría poder volver a leer algunos de mis textos, me encantaría poder volver a leer a la Bárbara más joven y cómo ella se expresaba a la hora de descubrir nuevas culturas y querer contarlo y ya se había perdido.

Recupero mis textos

Hace un par de días, estaba leyendo un libro de una periodista viajera y volví a pensar en mi blog. Pensé: habiendo tantas herramientas por internet, ¿no habrá algo que pueda recuperar cosas que se han publicado antiguamente aunque ya no sea accesible?

Busqué en internet y me encontré que una de las webs más maravillosas que ahí en la red también sirve para recuperar textos antiguos. Se trata de WayBack Machine de Web Archive. Promete que puedes explorar más de 866 mil millones de páginas web guardadas con el tiempo.

Solo tienes que meter la URL o palabras relacionadas a lo que buscas en el recuadro. En Genbeta ya hemos hablado de ella en otras ocasiones por las posibilidades tan interesantes que ofrece.

Gracias a esta web, ayer pude irme a dormir leyendo varios textos de mis aventuras por Marruecos, los comentarios de la gente de la que con la que llegué a crear incluso amistad y recordando cómo yo veía al mundo cuando tenía 12 años menos que ahora y estaba empezando a descubrirlo.

Imagen | Foto de Souvik Banerjee en Unsplash

