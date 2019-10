Con esta herramienta puedes hacer una captura de pantalla completa de una web con tan solo introducir su URL

Para capturar la pantalla de nuestro ordenador hay opciones más que comentadas. Podemos hacer capturas con scroll, usar herramientas nativas y prácticamente todo lo que queramos, aunque hoy vamos a darle una pequeña vuelta de tuerca.

Vamos a hablarte de una web que logra capturar la totalidad de la página, con tan solo introducir la URL en dicha página. De esta forma, podremos descargar un JPEG con la página completa, para leerla posteriormente, guardarla en nuestros archivos, o hacer lo que queramos con dicha imagen.

Así funciona Full Page Screen Capture

El capturar páginas completas para su posterior lectura es una opción que permiten los distintos navegadores, aunque también podemos valernos de extensiones para leer sin distracciones. No obstante, descargar una página completa en formato JPEG no es algo tan típico, y esto es precisamente lo que hace la herramienta de la que vamos a hablarte.

Basta con introducir la URL de la página para que la herramienta web la capture por completo, arrojando un JPEG con la misma

Full Page Screen Capture es una página web gratuita, que no requiere de ningún tipo de registro (ni siquiera muestra anuncios). Lo único que debemos hacer es introducir la URL de la página que queremos capturar. Tras hacerlo, deberemos esperar unos segundos (por motivos obvios, cuanto más contenido tenga la página, más se tarda en obtener el JPEG), tras los que obtendremos el archivo. Si pulsamos sobre 'Click to Download', realmente no descargaremos el archivo, sino que accederemos al mismo desde una nueva ventana.

Para descargar el JPEG que se nos ha arrojado, basta con hacer click derecho y darle a descargar, como cualquier otra imagen. En nuestro caso, la captura de un artículo completo ha ocupado cerca de 10 megas, una cifra relativamente alta para una captura de pantalla, pero que se entiende por todo el contenido que conlleva.

