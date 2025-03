Un empleado que llevaba cinco años en Mercadona es despedido sin ninguna indemnización por culpa de unos cruasanes de chocolate

Comer en el trabajo puede derivar en el despido inmediato. Aunque hay que matizarlo: solo si comes productos que no has pagado previamente. Esto es lo que le pasó a un trabajador de Mercadona en Castilla-La Mancha que ha sido despedido por comer cruasanes de chocolate del supermercado sin pagarlos. Todo esto dentro de la jornada de trabajo.

Tal y como ha recogido Confilegal, esta historia tiene como protagonista a un antiguo gerente de Mercadona que contaba con un muy buen prestigio dentro de la compañía. Evaluaciones de desempeño de sobresaliente, felicitaciones de la empresa o una buena relación con los compañeros que no le sirvió para que el coordinador de tienda comenzara a desconfiar.

Un cruasán que le salió muy caro a este trabajador

Fue a principios de 2023 cuando el coordinador de la tienda se percató haciendo el inventario que no le cuadraban las bolsas de cruasanes que tenía en la tienda. Esto hizo que comenzara a mirar las cámaras de vigilancia, donde vio que este gerente estaba cogiendo de los propios palets las bolsas de los cruasanes.

No fue una acción de un día. Durante varios días seguidos esto mismo se repitió, cogiendo diferentes dulces, como por ejemplo también paquetes de galletas cookies. Obviamente, sin pagar previamente por el producto, y generando un problema en el inventario de stock de la tienda, ya que había menos productos de los que en teoría habían llegado en el reparto.

Para poder evitar que alguien lo viera, los envoltorios los iba escondiendo por las esquinas de la tienda para luego deshacerse de ellas. Lo que no sabía es que había cámaras que estaban grabando en todo momento lo que hacía, lo que provocó que Mercadona despidiera al trabajador por vulnerar la buena fe contractual. Categorizó estas acciones como robo.

El trabajador no dudó en recurrir para que se decretara este despido como improcedente, alegando que no conocía que había cámaras que le estaban grabando. Pero esto no le ha servido para que el tribunal desestime su recurso al afirmar que era completamente consciente de que no estaba autorizado a consumir estos productos sin pagarlos.

"De modo grave y culpable transgredió la buena fe contractual. Esto es, la lealtad y fidelidad que todo empleado ha de tener para con la empresa" concluye el tribunal. No hace referencia al precio del producto, que es muy reducido, sino al fallar a la lealtad ante la empresa que le tiene contratado.

Ya en el pasado hemos visto casos similares a este, como el despido de una trabajadora que se bebió una cerveza. Pero como Mercadona no pudo demostrar que estaba borracha en su puesto de trabajo, se tuvo que readmitir. Pero en este caso al consumir los productos del propio Mercadona, el tribunal ha tomado una decisión muy diferente.

Imágenes | Conor Brown iStock

En Genbeta | La Generación Z reconoce que hace 'ghosting' a sus jefes y no se presentan al primer día de trabajo. Incluso explican sus razones