Radar COVID: esto es todo lo que sabemos de su desarrollo y coste y de la liberación como código abierto

Radar COVID, la aplicación oficial de rastreo de contactos de COVID-19 en España, todavía no funciona por completo, pues para ello debe ser integrada en los sistemas de salud de las autonomías, algo que debe ocurrir como muy tarde el 15 de septiembre. Aun así, su despliegue masivo está siendo un éxito, siendo la app más descargada en iOS en España.

Es un factor importantísimo, porque si poca población la descarga su utilidad será baja en comparación a lo que puede suponer con una gran adopción, pues logra prácticamente duplicar la capacidad de rastreo manual. Pero, más allá de todo esto, ¿qué conocemos del desarrollo de la aplicación y de si es código abierto o no?

Radar COVID ha sido desarrollada por Indra, apoyándose en el sistema de Apple y Google y en DP-3T

Contrato de adjudicación de Indra.

Una de las grandes noticias de 2020 es que los dos actores más importantes del mundo móvil a nivel de sistema operativo, Apple y Google, no tardaron mucho en ponerse de acuerdo para desarrollar una API de rastreos de contacto mediante Bluetooth. Ambas compañías no tienen más responsabilidad que permitir que los gobiernos que pretendan aprovechar la API puedan escribir una sencilla aplicación que aproveche sus bondades.

Además, existe cierto grado de adaptabilidad: los países pueden definir qué constituye una exposición (más o menos tiempo cerca de la otra persona), elegir el número de exposiciones, optativamente hacer que la app pregunte los datos de contacto para poder ser contactados por autoridades sanitarias, etc.

Cuando comenzó a estar claro que las aplicaciones de rastreo serían necesarias, se pasó por el debate entre que el sistema de rastreo fuera centralizado o descentralizado. Finalmente, Apple y Google optaron por el segundo, lo que significa que los códigos identificadores de la API se almacenan de forma local en los smartphones, frente al sistema centralizado, en donde se suben a un servidor de las autoridades sanitarias.

Como gran exponente del sistema descentralizado estaba y está el protocolo europeo abierto DP-3T, desarrollado en Suiza por la ingeniera española Carmela Troncoso. Google y Apple apoyaron este sistema, y Radar COVID está basado en él, gracias a implementaciones de código abierto para iOS, Android y los servidores. Además, raíz de publicar la aplicación de rastreo suiza, publicaron su código, disponible para que quien quisiera pudiera utilizarlo.

Very glad Spain is ready to deploy privacy-preserving contact tracing! #DP3T 🛬 🇪🇸

Espero que el código y la documentación se habran pronto para que podamos estudiarla y ayudar a mejorar! https://t.co/tn8qv37aWh — Carmela Troncoso (@carmelatroncoso) August 1, 2020

Toda esta base de DP-3T y Google y Apple ha sido utilizada por el Grupo Indra para desarrollar Radar Covid, bajo la supervisión de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), que dirige Carme Artigas, que a su vez pertenece al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El coste de desarrollo de Radar COVID ha sido de 330.537,52 euros

El desarrollo (y hay que recordar que el sistema aún no está desplegado) ha sido especialmente lento, de unos dos meses (el contrato con Indra se formalizó el 15 de junio mediante tramitación por emergencia), y relativamente costoso (330.537,52 euros) si tenemos en cuenta todo el trabajo adelantado por DP-3T y Apple y Google. Algunos de estos detalles los conocemos gracias a este reportaje de Newtral.

¿Es Radar COVID una aplicación de código abierto?

Todavía no lo sabemos, hasta que no se publique el código, si ocurre. Cuando se anunció el desarrollo de Radar COVID, el Gobierno de Sánchez prometió que la aplicación sería de código abierto. Sin embargo, a día de hoy, y con la aplicación ya disponible tanto en la Play Store de Android como en la App Store de iOS, la SEDIA no ha liberado el código utilizado ni ha informado de la licencia empleada.

Que el código se publique es crucial para que los desarrolladores puedan analizar las aplicaciones y encontrar tanto posibles puntos de mejora como vulnerabilidades que puedan suponer un riesgo para la privacidad de los usuarios, pues los datos de los que estamos hablando son muy sensibles.

Sobre qué parte del código abierto se liberará, la SEDIA no ha avanzado nada, y sería interesante conocer si lo harán de la app o también de la parte del servidor. En cuanto a cuándo podremos ver el código liberado, según declaraciones de la institución a Newtral, será sobre el 15 de septiembre, cuando se lance la aplicación final: "El piloto ha sido un desarrollo para hacer las pruebas y las mejoras necesarias. Cuando esté la aplicación final, que está prevista para el 15 de septiembre, de esa aplicación sí se va a liberar el código".

Desde Genbeta nos hemos puesto en contacto con la SEDIA para conocer más detalles del código de Radar COVID, y actualizaremos el artículo si recibimos más información.