Este simple atajo de Windows 10 y 11 ahorra horas y horas de teclado. Y cada vez funciona mejor

Qué útiles son los atajos de teclado para ejecutar acciones cotidianas mucho más rápido. De hecho, es una de las cosas que más me costó adaptarme cuando hace una década dejé Windows por macOS en mi escenario de uso personal (porque sí, los atajos de teclado son parecidos, pero no iguales), porque profesionalmente el SO de Microsoft sigue muy presente en mi día a día.

Si le preguntas a una persona cualquiera que use el ordenador por su atajo de teclado favorito, seguro que muchas coincidimos (Reddit tiene su propia lista), pero hay otros menos conocidos e igualmente útiles. Precisamente entre esos atajos de teclado que poca gente conoce hay uno que ha marcado un antes y un después: el dictado por voz, una función operativa en Windows 11 y Windows 10.

Un atajo de teclado para agilizar todo tanto que hasta escribe por ti

De hecho, es tan bueno que hasta hemos sido capaces de escribir artículos con él, algo que si tiendes a usar herramientas de transcripción sabrás que es terriblemente difícil. Basta con probar con esa función de WhatsApp para descubrir unas cuantas incongruencias en la comprensión del dictado.

¿Por qué usar un atajo de teclado para dejar de escribir pulsando teclas? Esta paradoja puede darse por muchos motivos, desde que estés haciendo otra cosa, dolencias, manos sucias, tener que copiar un texto eterno o que estés en una llamada y te digan algo que quieras anotar al momento. Tan sorprendente como lo bien que funciona es la de veces en las que me he encontrado usándolo para sacarme del apuro.

El atajo en cuestión es pulsar al mismo tiempo las teclas Windows + H. En ese momento se mostrará una pequeña ventana con el programa de inicio para la entrada de voz. Toca sobre el micrófono y ya estará listo para captar todo lo que digas y transformarlo en texto de forma prácticamente inmediata. Obviamente, para poder beneficiarse de este atajo es neceario contar con un micrófono

Un detalle importante es que merece la pena activar la puntuación automática, para que puntos, comas y otros signos se vayan escribiendo sin necesidad de tener que dictarlos. Esto también lo hace bien. Eso sí, aunque su funcionamiento es más que bueno, es imprescindible echar un vistazo después para comprobar que todo es correcto. En cualquier caso, es comodísimo y ahorra mucho tiempo.

