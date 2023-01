Estas son las claves genéricas de Windows 10 y 11: qué son y cómo usarlas al instalar

Windows, aunque parezca que no, es un producto de pago de Microsoft que requiere de una clave de producto para poder usarlo. Estas claves se pueden encontrar en la web oficial de Microsoft, pero también adquirirlas de una forma más económica con las OEM que es un tipo de licencia de Windows que cada vez se usa con más frecuencia.

Pero también se debe tener en cuenta que existe una forma de activar el sistema operativo de Microsoft sin pasar por caja, haciendo empleo de las claves genéricas. Sin embargo, aunque son accesibles para cualquier usuario a través de la web de Microsoft, tiene algunos problemas importantes. En este artículo te contamos todo lo que debes saber de estas claves.

Qué debes saber de las claves genéricas

Si entramos en materia, las claves genéricas están indicadas para que puedas instalar Windows 10 u 11 sin ningún tipo de problema. Todos al instalar Windows en un PC hemos pasado por la pantalla en la que se solicita que se introduzca la clave de activación del sistema operativo**. En el caso de que no hayas querido comprar una licencia, se puede optar por pulsar en 'No tengo clave de producto'** para pasar esta ventana e instalar Windows sin comprarlo y no contar con sus características principales.

Pero a veces en esta ventana no aparece la opción de saltar si no se tiene la clave de producto, algo que puede provocar que se obligue a un usuario a adquirir la licencia y gastar dinero. Por otra parte, para estas situaciones existen las claves genéricas con las que se podrá activar Windows únicamente para poder realizar la instalación.

El problema llega que al momento de terminar la configuración y cuando el PC se conecta a internet, esta clave va a dejar de funcionar. Esto se materializará en que se perderán muchas características y aparecerá el clásico mensaje en la esquina inferior derecha en el que se recuerda la necesidad de activar Windows.

Pero en definitiva, estamos ante una interesante forma de poder instalar Windows 10 o Windows 11 sin ningún tipo de problema y sin pasar por caja. Aunque debes tener en cuenta que posteriormente estas claves que son proporcionadas por Microsoft no van a permitir que tengas Windows de por vida activado.

Claves genéricas de Windows 10 y Windows 11

Como hemos comentado anteriormente, estas claves están proporcionadas por la propia Microsoft y las hace públicas en su propia web. Estas claves se deben introducir durante la instalación del sistema operativo, cuando se solicite la clave de activación del producto que estás instalando. Hay que tener en cuenta que cada una de las claves cambia dependiendo de la versión que se va a instalar, y que todas las versiones comparten clave entre Windows 10 y 11.

Las principales claves, dependiendo de la versión a instalar en tu ordenador son las siguientes:

Windows 10 Home / Windows 11 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 Windows 10 Pro / Windows 11 Pro : VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T Windows 10 Enterprise / Windows 11 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 Windows 10 Education / Windows 11 Education: 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y

¿Son seguras las claves genéricas?

Esta puede ser una pregunta realmente importante para muchas personas que dudan de la seguridad de usar una clave que han encontrado en internet para su PC con Windows. Pero puedes estar tranquilo porque estas claves genéricas están proporcionadas por la propia Microsoft para que la gente pueda instalar el sistema operativo sin tener que activarlo en ese preciso momento.

El único riesgo que puedes correr al buscar este tipo de claves es precisamente acceder a webs que usan el reclamo de tener claves que supuestamente ofrecen Windows de manera completamente gratuita. Es por ello que estas claves únicamente las debes extraer de páginas que sean completamente de tu confianza.