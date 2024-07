Cobrar una pensión en el extranjero es posible, pero hay que tener cuidado con la letra pequeña: esto es lo que necesitas saber

Cuando estamos cobrando una pensión de nuestro sistema público de la Seguridad Social se pueden plantear muchas dudas cuando queremos visitar otro país o incluso cambiar la residencia a otro estado. La primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿dejaré de cobrar mi pensión? La respuesta es que no necesariamente.

La situación es diferente para cada una de las personas que se enfrenten a esta situación, y la decisión siempre la tomará la propia Seguridad Social cuando se comunique el correspondiente cambio de residencia. Pero en este artículo analizamos algunas de las pensiones más comunes que tenemos en nuestro sistema público.

Las pensiones contributivas se pueden cobrar en el extranjero

En nuestro sistema encontramos dos tipos de prestaciones: contributivas y no contributivas. Las contributivas son aquellas que de manera general cuentan con una mayor cantidad de dinero a sus espaldas y que se conceden cuando se ha cotizado un mínimo de años a través de un puesto de trabajo.

El único problema es que en caso de tener reconocido un complemento de mínimos, se va a retirar automáticamente al estar fuera de España. Este complemento se concede para aquellas prestaciones contributivas que no llegan al mínimo marcado por ley. El problema es que en sus requisitos se establece que el pensionista debe residir en España.

Pensiones de invalidez o de incapacidad entran dentro de este reconocimiento

Un ejemplo de pensión contributiva lo tenemos en la pensión incapacidad permanente. Esta es una pensión contributiva que se puede recibir desde el extranjero, pero que tiene letra pequeña. En el caso de que se tenga menos de 55 años, se tendrá un complemento del 20% extra por no estar trabajando siendo una persona joven.

Entonces, de manera general, estas personas en España estarían cobrando un total del 75% de la base reguladora, pero la pensión quedará en un 55% de la base cuando se deja de vivir en España. Esto mismo se aplica también en la incapacidad absoluta y en la de gran invalidez.

El problema que se presenta en este caso es que de manera periódica la propia Seguridad Social puede convocar al pensionista para una revisión a través de su tribunal médico. La propia normativa establece que "en los supuestos de que el solicitante resida fuera del territorio nacional, la competencia para la calificación y revisiones corresponderá a la Dirección Provincial del INSS de la provincia en la que el causante acredite o alegue las últimas cotizaciones”.

Esto hace que en caso de tener una revisión se vaya a tener que viajar obligatoriamente a España. Pero el problema es que la notificación de revisión va a tener que recibirse en España, haciendo que debas confiar en un amigo o un familiar para recibir tu correspondencia nacional.

La pensión de jubilación también se cobra en el extranjero

Además de la pensión de invalidez, también nos encontramos la pensión de jubilación como una de las más importantes y comunes en nuestro entorno. En este caso también nos encontramos que si es una pensión contributiva se va a poder cobrar sin ningún tipo de problema, siempre sin ningún tipo de complemento extra.

Y si antes hablábamos de la necesidad de contar con una revisión de la Seguridad Social, aquí se va a solicitar cada año un documento que se denomina Fe de vida. Este es un documento oficial sellado por un organismo público en el país donde se resida o en la propia Embajada de España. Este dará constancia de que se sigue con vida y por ende con derecho a seguir cobrando la pensión contributiva. En caso de no enviarlo a la Seguridad Social, la pensión se congelará.

Qué ocurre con las pensiones no contributivas

Hasta ahora hemos hablado en todo momento de las pensiones contributivas. Pero si hablamos de las pensiones no contributivas nos encontramos con una situación totalmente diferente. En estos casos no se va a poder cobrar ningún tipo de pensión no contributiva, debido a que en sus condiciones se especifica que se debe residir en España.

Uno de los ejemplos más claro lo tenemos en las prestaciones por desempleo o en el subsidio para mayores de 52 años donde siempre se va a requerir estar en España. Si se sale de España durante varios meses seguidos, nos vamos a encontrar con una cancelación de la pensión de manera automática. Incluso cuando salimos de vacaciones unos meses en algunas situaciones hay que avisar a la Seguridad Social de esta salida.

