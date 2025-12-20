La resistencia contra los centros de datos ha crecido. Y muchos pueblos de EEUU están logrando ganar a los gigantes de IA

Hay comunidades en Estados Unidos que se están levantando contra los centros de datos y, lo interesante, es que están ganando. Estos centros de datos están llevando problemas a los pueblos como que las facturas de electricidad son más caras para la población local y también contaminan el ambiente, como recoge un reportaje de The Verge.

En Genbeta ya hemos visto muchos artículos mostrando que, si las redes sociales y buscadores ya gastaban muchísima agua, con la inteligencia artificial esto se convierte en una gran problema. Por ejemplo, se calcula que para generar 100 palabras GPT-4 gasta 3 botellas de agua. Y, mientras el mundo usa estas herramientas de IA a menudo y dándoles las gracias por sus servicios, los pueblos que alojan estos centros de datos se han levantado en protestas.

Como recoge el mencionado medio, las luchas contra los nuevos centros de datos aumentaron este año a medida que los vecinos, votantes y legisladores locales exigieron mayor responsabilidad a los promotores. Ya han logrado bloquear o paralizar inversiones potenciales millonarias.

Se espera mayor oposición

Miquel Vila, analista de la firma de investigación Data Center Watch, que ha estado monitoreando campañas contra los centros de datos en Estados Unidos desde 2023 afirma que: “Prevemos que la oposición seguirá creciendo”.

Este grupo descubrió que los promotores cancelaron o retrasaron 20 proyectos tras la oposición de la población local, lo que representa 98.000 millones de dólares en inversiones propuestas en el segundo trimestre de este año.

Esto representa un aumento en comparación con los 16 proyectos bloqueados o pospuestos entre 2023. Por otro lado, los planes para nuevas instalaciones masivas también han provocado disputas en todo el país.

Los centros de datos consumen mucha electricidad, especialmente para los chips más potentes que se utilizan en los nuevos modelos de IA. Se espera que la demanda de energía de los centros de datos crezca un 22 % para finales de año en comparación con el año pasado.

La IA también requiere mucha agua para mantener los servidores refrigerados y generar electricidad, y podría consumir anualmente una cantidad equivalente a las necesidades interiores de 18,5 millones de hogares estadounidenses para 2028, según una estimación.

Problemas de un centro de datos de xAI

Otros proyectos de centros de datos que están en marcha o ya están en funcionamiento también enfrentan resistencia. xAI, de Elon Musk, por ejemplo, enfrenta una posible demanda de la NAACP y el Southern Environmental Law Center por la contaminación de su centro de datos en Memphis.

Los niveles máximos de concentración de dióxido de nitrógeno han aumentado un 79% en el área donde se ubica el centro de datos desde que comenzó a operar en 2024, según una investigación de la Universidad de Tennessee.

Imagen | Foto de İsmail Enes Ayhan en Unsplash

