He comprado online porque en mi pueblo cada vez hay menos tiendas.... y siento que el proceso agota: es como horas extra de trabajo

En mi pueblo cada vez tenemos menos variedad de tiendas. Han ido cerrando comercios de electrodomésticos y otros útiles del hogar, por poner un ejemplo, y eso me ha llevado a tener que realizar diversas compras online. Ya he escrito otras veces cómo yo apuesto por las compras de comercio local siempre que puedo, pero no es posible todas las veces.

Las compras por internet han desterrado a ciertos comercios pequeños, porque la clientela de su pueblo tiene mucho más fácil comprar a tiendas remotas. Esto nos lleva a que tenemos menos comercio local y de barrio en general pero muchas opciones de conseguir lo que queramos a través de internet.

Yo que no soy muy asidua a esta práctica, he tenido que hacer diversas compras en las últimas semanas y he sentido que el proceso es como un trabajo más, teniendo en cuenta que ya trabajo online y que pasar más horas con responsabilidades frente al ordenador es una especie de "echar horas extra".

Pedidos que llegan en diferentes momentos

El otro día, como regalo de fin de año para un amigo decidí comprarle algo porque es muy detallista conmigo y tenemos un viaje juntos planeado. Sabía que necesitaba unas gafas de natación y que le gustaban unas de sol de un estilo muy concreto.

Así que recurrí a una reconocida tienda deportiva. Tenemos esa tienda en Asturias y no muy lejos (unos 20 minutos en coche desde mi casa), pero busqué online y lo que yo quería no estaba en tienda pero podía encargarse para luego recogerlo. Eso hice.





Cuando fui a por mis pedidos un par de días más tarde, cual fue mi sorpresa al saber que sólo las gafas de buceo estaban en tienda, que las otras llegaban a casa. Cuando hice la compra no vi esa distinción. De hecho yo marqué que llegara todo a tienda pero resulta que las gafas de sol eran de otra tienda, porque hay grandes retailers que funcionan también a modo de marketplace, y que tenían un sistema diferenciado de reparto.

Miré otra vez mi mail y ahí vi que los dos artículos venían desglosados con dos formas diferentes en la recepción y que esas gafas, además, iban a llegar más tarde del día que yo las iba a necesitar. Luego, conseguir hablar con la tienda para cancelar ese pedido (no se podía hacer en la web) fue todo un desafío, desde que casi no hay personal humano de atención al cliente y los chatbots no dejan de ser chatbots con respuestas muy concretas ya hechas previamente.

Pedidos que retrasan su llegada

No solo me sucedió en esta tienda deportiva, también con una gran empresa de bricolaje. Estuve unas semanas sin coche y llegó el frío así que este año decidí que iba a ser más barato tener una estufa de gas para calentar la casa que el sistema que tengo. Compré la estufa y también la goma para unir con la bombona. Esta segunda podría haberla comprado en mi pueblo y llevarla a casa con o sin coche, pero ya que hice la compra, pues aproveché todo. Me comenzaron a llegar mails de que mi pedido podía recogerse en las taquillas de la tienda.

Llamé por teléfono. Ahí sí logré que una persona me atendiera y no solo un chatbot y me dijo que el pedido llegaba a domicilio. La estufa tardó en llegar varios días más de lo que indicaba la web al hacer la compra. Unos 10 días más tarde y eso en invierno, cuando necesitas un sistema de calefacción, se nota. Y al llegar, la goma no estaba. Volví a mirar bien el correo y entendí que esta empresa también funciona como marketplace y que ambos productos venían en diversos formatos. La goma estaba en la tienda esperando a ser recogida. Cancelé ese pedido.

Esto se une a estar pendiente de la llegada. Si me pillaba que el repartidor no me encontraba en casa, corría el riesgo de que acabara dejando el paquete en algún punto de recogida y yo había hecho esa compra porque estaba sin coche para cargar una estufa. Así que pasé días pendiente del teléfono y de rastrear el pedido en la web donde se indicaba (pero no había información muy concreta). Al final el paquete llegó un día que yo estaba ausente pero la llamada del teléfono no me la perdí (suelo tener el teléfono en silencio, pero lo tuve que dejar con volumen todos esos días) y le dije al repartidor de, por favor, dejarlo a la puerta de mi casa. Favor que me hizo.

También compré un aspirador. Este fue porque encontré una gran oferta. Y tardó como 15 días en llegar. Yo estaba a punto de irme de viaje y ya pensé que el aspirador iba a estar molestando a algún punto de recogida durante más de una semana por culpa de mi ausencia.

Imagen | Foto de Campaign Creators en Unsplash

