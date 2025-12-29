Los trabajadores autónomos en España superan a la media europea, pero muchos están hartos. Y la gente joven pasa de emprender

El SEPE o Servicio Público de empleo acaba de presentar un informe en el que afirma que el empleo autónomo desempeña un papel fundamental en la economía y mercado laboral español, generando empleo y tejido empresarial. Este llega unas semanas más tarde de las protestas de los trabajadores del sector que llenaron las calles de las ciudades y las redes sociales de sus quejas y frustraciones.

El empleo por cuenta propia se consolida como una pieza esencial en la economía española, representando el 14,58 % del total del empleo, por encima de la media europea (13,6 %). Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid concentran más de la mitad de los autónomos.

De acuerdo con el SEPE, "los autónomos no solo se autoemplean, sino que muchos también generan puestos de trabajo para otras personas; y se estima que contribuyen con una sexta parte al PIB y la riqueza nacional". Y el organismo también reconoce que los trabajadores autónomos se enfrentan a una serie de retos y desafíos significativos de cara al futuro.

La gente joven pasa

El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal muestra datos relevantes en el informe El Empleo autónomo en España como que es un sector donde crece la presencia femenina (un tercio del total), extranjera y con discapacidad en el colectivo.

En el mes de mayo, la Asociación de Trabajadores Autónomos hizo pública esta cifra: el 96,5% de los nuevos autónomos desde 2021 son personas extranjeras. De esta manera, de los 108.155 nuevos autónomos totales desde 2021, 104.338 han sido emprendedores extranjeros.

Además, hay un reto: atraer jóvenes para garantizar la sostenibilidad del modelo laboral: dos de cada tres autónomos superan los 45 años, mientras que solo el 2,3% son menores de 25. Y no es se extrañar que eso suceda si leemos esta otra información: "Predomina el autoempleo sin asalariados, aunque aumenta la combinación de trabajo autónomo y por cuenta ajena para lograr estabilidad".

Y no es para menos. Por un lado, el propio informe afirma que la sostenibilidad del sector, requiere políticas que simplifiquen trámites, faciliten financiación y refuercen la protección social, además de atraer jóvenes emprendedores. Ya hemos visto cómo muchos autónomos están hartos de la diferencia de derechos laborales que existen entre ellos y las personas contratadas por cuenta ajena: la falta de bajas laborales es una lacra.

Muchos otros estudios muestran que la Generación Z en España prefiere ser funcionaria que trabajar en una empresa y tienen razón, porque en lo público se gana mucho más y hay una estabilidad a largo plazo.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

Tener más de un trabajo, uno por cuenta propia

Este mismo verano vimos que el número de autónomos en España que están en pluriactividad se sitúa en 269.146 personas, 85.937 personas más que en 2020. Según datos que ha compartido ATA, desde 2020, el número de autónomos que están en pluriactividad ha aumentado un 46,9%.

Es decir, que los trabajadores han encontrado en el trabajo por cuenta propia una alternativa para generar más ingresos que lo que obtienen con sus trabajos contratados en empresas.

Imagen | Foto de Daniel Prado en Unsplash

En Genbeta | Ya puedes pedir la nueva ayuda de 200 euros para rentas bajas: requisitos y solicitud del Bono Carestía de Andalucía