Si te sientes infravalorado en tu empresa, vete al sector público: el 45% de quienes opositan ya tiene un empleo

En la Administración se está llevando a cabo una importante renovación de su funcionariado, por lo que se han abierto numerosas convocatorias de nuevas oposiciones. Si además tenemos en cuenta que el Gobierno español las considera su mayor activo y ya planea subidas salariales para 2025, no es de extrañar que la Generación Z tenga esta salida profesional como una de sus predilectas. No son los únicos: también personas que trabajan en el sector privado buscan en lo privado mejores condiciones salariales y más estabilidad.

Esta realidad tiene una consecuencia directa demoledora para la empresa privada: no consiguen retener su talento. A esta conclusión llega un estudio elaborado por la consultora More Than Research y la academia para opositores Adams.

La mayoría de opositantes ya tiene un empleo

La renovación de la Administración Pública es un caramelito. Tras un exhaustivo análisis de su plantilla, el sector público estatal ha concluido que durante la próxima década habrá una jubilación masiva: hasta 100.000 adiós de personal cualificado que lleva décadas trabajando para el estado. De hecho, el 60% del funcionariado en activo a día de hoy se habrá jubilado en menos de 10 años. Y no hay suficiente reemplazo para toda esa gente.

Sin prisa pero sin pausa la Administración Pública se ha puesto manos a la obra para esa regeneración de su funcionariado con convocatorias que baten récords para cubrir esos agujeros que irán produciéndose en los próximos años. Porque aunque el empleo público se ha triplicado en la última década, las jubilaciones se multiplicarán por 10 en los años venideros.

En este estudio elaboran un perfil del opositor de 2024 y los resultados son devastadores para el sector privado: casi la mitad de las personas que opositan ya tiene un empleo, dividiendo su tiempo entre estudiar y trabajar (el porcentaje es un 45%).

Solo un 16% proviene del mundo académico, viendo en el funcionariado la salida al concluir su formación. Por otro lado, el 6% se encuentra en situación de desempleo y termina el análisis del perfil con aquellas personas que ya están en el sector público y ven en las oposiciones una forma de seguir ascendiendo en su carrera o para consolidar su plaza interina.

¿Por qué opositar para entrar al mundo del funcionariado? La encuesta a las personas opositantes arroja diferentes razones para inclinarse por el sector público, pero el dominante es la estabilidad profesional de la Administración Pública frente a un mercado laboral inestable e incierto. Le siguen las mejoras salariales con un 36% y a las mejoras en las condiciones en general es mencionada por un 34% de las personas encuestadas.

Y tienen razones para ello. De acuerdo con un informe que tiene en cuenta los datos consolidados del Banco de España para 2021, los sueldos del sector público superan en un 24,97% a sus homólogos en lo público. Y este otro informe de Bankinter basado en datos del INE, solo un 10% del funcionariado público cobra el equivalente al Salario Mínimo Profesional (15.876 euros anuales), cuando en lo público sube hasta el 29,3%.

El perfil opositante más habitual es de una persona de entre 25 y 44 años con el objetivo de consolidar su carrera profesional en un entorno estable como es la Administración. Además, un 55% de las personas son mujeres. En cuanto a nivel de estudios, en 2023 el 33% de las plazas convocadas requerían formación universitaria, lo que apunta a personal altamente cualificado. Un 23% correspondía a estudios de bachillerato o equivalente y también un 23% para aquellas vacantes que únicamente requieren ESO. En pocas palabras, mujer menor de 44 años y con estudios universitarios.

