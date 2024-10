La Generación Z en España que ya no quiere trabajar en una empresa. Su sueño es ser funcionario y estas son sus razones

Muchos son los estudios que apuntan a que la juventud española, en muchos casos, pasa de aspirar a desarrollar una carrera profesional en una empresa privada o como autónomos y se siente muy atraída por conseguir una oposición y ser funcionarios.

Por ejemplo, una encuesta de Funcas del verano del pasado 2023 mostraba que solo un 13% recomienda a un joven ser empresario o empresaria y la mitad de la población de España recomendaría a la gente joven que trabaje para la Administración Pública; y en abril del pasado año también vimos que seis de cada diez españoles preferirían ser funcionarios a tener un contrato fijo en una empresa o tener su propio negocio, de acuerdo con una encuesta sobre elección de empleo realizada por Opositatest.

En Reddit también la juventud ha abierto este melón. Alguien pregunta: me gustaría saber si en la generación que tiene entre 18 y 23 años hay mucha gente que tiene como objetivo especifico conseguir un trabajo como empleado del estado y pregunta cuáles son las motivaciones para ello. Y cuestiona las motivaciones detrás si es porque quieren "realmente servir o hacer un trabajo útil y algo que te guste" o si más bien es por tener plaza fija, 14 pagas y la jubilación garantizada.

Por otro lado, según una reciente encuesta realizada por España Mejor, casi el 50% de los jóvenes españoles quieren trabajar para el Estado. De todos modos, otros estudios discrepan. Preply ha concluido que el 61,1 % de los jóvenes españoles quiere trabajar por cuenta propia y muchos ven esto como un modelo más flexible. Un 38,8 % escogería trabajar como empleado para una empresa y hacer unas oposiciones y ser funcionario es la aspiración del 10,5 % de los encuestados.

Motivaciones para ser funcionarios, según la gente joven

En la consulta hecha en el foro Reddit hay alguien que explica que a esa edad "no quería ni me planteaba serlo, pero ahora, con varios años de experiencia en el mercado laboral, empieza a parecerme la única opción de futuro razonable".

Otra persona dice que la respuesta es obvia: estabilidad (trabajo de por vida), facilidad a la hora de préstamos/hipotecas, cero problemas con las pagas/vacaciones y más dinero que en el mercado libre. Al mismo tiempo, muchos recuerdan que en el sector público se puede ganar menos dinero que en el privado, en muchos sectores, pero que, por contra, hay una estabilidad y una seguridad.

A raíz de esto, ya hemos visto estudios que pueden ir muy relacionados: hay investigaciones que apuntan a que la juventud tiene menos interés por un gran salario y prefiere unas condiciones laborales que les permitan desarrollarse personalmente; y que esperan mucho más de sus empleadores.

En este contexto, tenemos que la Administración pública española puede ser quien ofrezca estas posibilidades. Más en este momento en el que habrá una gran cantidad de personas jubilándose y el gobierno de España ha abierto convocatorias históricas para opositar en diferentes profesiones (incluido el sector tecnológico).

Convicción de una educación y una sanidad públicas

Una de las mujeres que habla en el mencionado foro de Reddit es una joven española que recuerda que a sus 22 años no ve que sea por el tópico de meterse a funcionario "no hacer nada y cobrar", ya que, afirma, "todos sabemos que en la mayoria de los casos eso no es verdad". Explica que en su entorno, las únicas personas que quieren trabajar para el estado "son las que estudian para ser maestros o algo sanitario, lo hacen por vocación, aunque es verdad que ser funcionario puede ayudar a tener una estabilidad y seguridad".

Ella estudia para trabajar en el sector sanitario y dice que le gustaría trabajar para la sanidad publica. "No por el dinero, porque cobraría menos, ni para tener beneficios de funcionaria, sino porque creo realmente en su labor y su importancia. Hay bastantes jóvenes en mi entorno que creen que todo lo publico se debe reforzar" y añade que "estamos en una sociedad cada vez más individualista y liberalista, muchos prefieren ganar más dinero en el sector privado".

Por su parte, el mencionado estudio de Funcas que apunta a que muchas personas recomendarían a la juventud meterse en el sector público, concluye que "esta extendida recomendación de incorporarse a la función pública podría interpretarse contra el trasfondo de un mundo que, sobre todo desde el inicio de esta década, se percibe como crecientemente incierto".

Mientras, la función pública brinda estabilidad en un ámbito tan importante como el laboral; y también ofrece, en general, jornadas de trabajo más cortas, lo que las hace más compatibles con otros quehaceres y con un valor en alza, la disposición de más tiempo libre.

Hay que recordar un estudio reciente de Deloitte que muestra cómo la gente joven quiere que su trabajo no sea en centro de su vida, quieren espacios laborales que no les absorban para poder desarrollar sus inquietudes personales, pasar más tiempo con familia o amigos, disfrutar de su ocio y priorizar la salud mental.

