Windows + CTRL + Q es el mejor atajo que desconocía en Windows 10 y 11. Es como magia cuando quieres ayudar a otros

Hay un atajo de teclado en Windows que te va a permitir recibir ayudas de otras personas cuando un problema en tu PC te supere. En muchas ocasiones, cuando ocurre algo en el ordenador que no entendemos, buscamos a algún conocido que pueda tener conocimientos en informáticos para poder solucionarlo fácilmente sin pasar por el técnico.

No hace falta que esta persona vaya a tu casa. En Windows podemos encontrar una herramienta llamada Quick Assist que permite a una persona conectarse a tu ordenador rápidamente para controlarlo y solucionar el problema que tienes. Lo mismo ocurre al revés. Vas a poder usarlos cuando necesitas conectarte al ordenador de otra persona.

Un atajo de teclado que te abre la posibilidad de ayudar a otros

Porque todos en alguna ocasión hemos ayudado a algún familiar o amigo con su ordenador. Y en el caso de que el problema no esté en el encendido del PC o en conectar algún cable al hardware del equipo, vas a poder usar esta herramienta desde cualquier parte del mundo para ayudar a tu conocido.

Para acceder a esta herramienta simplemente hay que pulsar el atajo de teclado Windows + Control + Q y si estás en Windows 11 o 10 22H2 o superior se te abrirá la ventana de Quick Assist tal y como me han descubierto en un hilo de Reddit. En el caso de que no se abra, es importante que revises si la has descargado desde la Microsoft Store.

Usar esta herramienta es realmente sencilla, ya que simplemente dependiendo del rol que estés teniendo vas a poder pulsar en 'Ayudar a alguien' para conectarte a otro PC. En este caso se generará un código que lo deberá introducir la otra persona en esta misma ventana en la parte superior donde dice 'Obtener ayuda'.

A partir de aquí, vas a poder ver en directo la pantalla mientras guías a la otra persona en lo que tiene que hacer. Pero si te dan los permisos necesarios, vas a poder usar mismo el teclado y ratón para controlar el ordenador. Aunque lógicamente sin poder abrir programas con permisos de administrador como medida de seguridad.

Precisamente esta herramienta puede ser muy peligrosa. Tal y como explica Microsoft en su página de soporte, es importante evitar ofrecer acceso al ordenador a gente que no se conozca. A fin de cuentas se va a tener acceso a los archivos personales si les damos alas. De esta manera, se tiene que restringir el uso a situaciones excepcionales y siempre con personas de confianza como amigos o familiares. Y siempre revisando todo lo que están haciendo con el ordenador.

