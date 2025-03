Esta joven explica en TikTok haber tenido "la peor entrevista de trabajo de su vida": el encargado se enfadó por rechazar el puesto

A veces hay entrevistas de trabajo que no salen como uno espera, e incluso pueden llegar a acabar con un mal sabor de boca si ninguna de las personas se ponen de acuerdo. En este caso, una usuaria de TikTok ha compartido su frustrante experiencia en una entrevista de trabajo, describiéndola como "la peor entrevista de su vida".

En su video, que ha alcanzado casi 900.000 reproducciones en el momento de redactar este artículo, relata cómo el entrevistador reaccionó con enfado tras haber rechazado la oferta que le prestaba, asegurando que "le estaba literalmente intentando timar". Dado el impacto del primer video, acabó grabando un segundo vídeo para continuar de relatar la historia, la cual no tiene desperdicio.

Una entrevista tensa para un trabajo que no aplicó

La joven se encontraba en búsqueda activa de trabajo en dos sectores: publicidad y marketing, área en la que se había formado académicamente, y coctelería, ámbito en el que recientemente había obtenido una certificación como coctelera y mixóloga profesional.

Tras postularse para un puesto de coctelera en un establecimiento, recibió una respuesta donde le indicaban que se presentara ese mismo día a las 11:30 para la entrevista. Sin embargo, al llegar al lugar, uno de los dueños le informó que la persona que le había ofrecido la entrevista estaba enferma y que, de hecho, él no tenía conocimiento de ninguna oferta de empleo. Esta confusión se hizo aún más evidente cuando notó que había otra persona ajena al local esperando para una entrevista similar.

Finalmente, logró tener la entrevista y la persona encargada accedió a revisar su currículum, explicándole que, aunque había postulado como barman, primero debía trabajar como camarera durante algunos meses antes de ascender al puesto de coctelera y, posteriormente en un futuro, podría aspirar a encargada.

Ante esto, la joven, perpleja, rechazó la propuesta, argumentando que ella había aplicado específicamente para el rol de barman y que, debido a su formación profesional, no se veía en el puesto de camarera. Sin embargo, el entrevistador insistió en que debía comenzar como camarera porque necesitaba experiencia previa antes de asumir un rol en la barra.

La joven trató de explicar que, dada su formación, no tendría inconveniente en sacar cócteles a los clientes en momentos de alta demanda, pero que no buscaba un puesto de camarera. En ese punto, según explica la tiktoker en el vídeo, el entrevistador comenzó a alterarse y no acabó entendiendo qué problema había con empezar como camarera. A pesar de que ella intentó mantener una postura profesional y educada, la joven asegura que el entrevistador reaccionó cada vez con más nerviosismo e insistencia.

El entrevistador, visiblemente irritado, le mencionó que las horas extras se "ponían en bolsa", lo que significaba que, por ejemplo, si hacía 8 horas extra, recibiría un día libre de compensación. Además, intentó convencerla diciéndole que estaban evaluando la posibilidad de otorgar otro día libre adicional, insinuando que, cuando en un futuro fuera encargada, valoraría tener más días libres.

No obstante, la joven reiteró que no era el puesto que estaba buscando y que su interés era el de coctelera, no camarera. En respuesta, el entrevistador cuestionó su formación, alegando que "una cosa es haber hecho una formación teórica". Ella aclaró que su formación incluía tanto teoría como práctica, pero él insistió en que debía empezar como camarera para aprender desde cero.

Finalmente, la joven decidió terminar la entrevista, agradeciendo la oportunidad pero dejando claro que el puesto no era lo que buscaba. Sin embargo, el entrevistador no se tomó bien su negativa y exigió que le explicara por qué el puesto no le interesaba. La entrevista, que duró aproximadamente una hora y veinte minutos, concluyó con una despedida tensa.

La joven expresó en el vídeo haber tenido la peor entrevista de su vida, destacando que el entrevistador no le preguntó sobre su formación, experiencia, idiomas o expectativas salariales en ningún momento. Según su testimonio, sintió que la conversación fue un intento constante de desacreditarla y presionarla para aceptar una posición que no correspondía a su perfil ni al empleo al que estaba aplicando.

La historia ha resonado con miles de usuarios en TikTok, generando debate sobre las malas prácticas en procesos de selección o la cruda realidad sobre el mundo de la hostelería hoy día.

Imagen de portada | Bjarne Vijfvinkel

