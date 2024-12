Las tres mayores 'red flags' que puedes ver en entrevistas de trabajo: la situación "no mejora cuando trabajas allí', dice una experta

Un trabajador puede cometer muchos errores en una entrevista de trabajo, a veces por simples despistes, que harán a la empresa descartar su candidatura a una vacante. Sin embargo, no solo los empleados tenemos esas conocidas 'red flags' o 'green flags' en los procesos, también las empresas pueden ser lugares muy tóxicos y hay alertas que pueden ayudar a reconocerlas.

Ya hemos descrito algunas de ellas en un interesante artículo de Genbeta y hoy tenemos esta información que comparte esta experta y que recuerda cómo en su trayectoria como candidata ha observado "comportamientos cuestionables por parte de los posibles empleadores". Y eso le hizo preguntarse si serían buenas empresas para trabajar. Además, recuerda, las cosas no mejoran con el paso del tiempo.

Estas son algunas de las señales de alarma que Gili Malinsky, reportera en grandes medios de comunicación de Estados Unidos, como CNBC, ha visto en entrevistas de trabajo y también qué es lo que los expertos aconsejan hacer en caso de que ocurran este tipo de interacciones.

Empresas que plantan a sus candidatos

Hay expertos que alertan de cómo la ineficiencia de una empresa y su equipo de recursos humanos lleva a la pérdida de gran talento. Y Malinsky así lo confirma. Recuerda aquella vez que una empresa canceló una entrevista y luego la dejó plantada. Y eso le hizo sospechar que realmente nunca querría trabajar ahí.

"Tenía programada una primera entrevista con el empleador a las 9:30 de la mañana. Era en persona, en una cafetería, así que tuve que reorganizar mi día para poder estar allí. El día anterior a la entrevista, a las 17.30, me enviaron un correo electrónico para decirme que teníamos que aplazarla", explica.

En principio eso no es una red flag. Como recuerda Stacie Haller, asesora profesional de Resume Builder es algo natural que el entrevistador tenga un problema que le impida asistir a una cita. Pero todo empeoró cuando la protagonista de la historia pudo ver que a esa empresa le faltaba seriedad: "un tiempo después, tras de reunirme con tres empleados diferentes de la empresa y hacer una prueba de redacción, me preguntaron por correo electrónico cuál era el rango salarial que buscaba. Después de responder, no volví a saber nada de ellos".

Vamos, que le hicieron un 'ghosting laboral' en toda regla. No es algo aislado. La mayoría de gente entrevistada para un estudio que compartimos en Genbeta, afirmaron que fueron engañadas durante el proceso de solicitud de empleo, por parte de los contratantes, según la encuesta de People Management. Y muchas son las personas que hablan de cómo dejaron de recibir respuesta en el proceso de contratación, algo que detestan.

Empresas que suprimen el puesto, en pleno proceso

Otra alerta que te puede hacer saber que una empresa es poco seria y nada organizada es que decidan suprimir un puesto mientras está en marcha el proceso de selección para cubrirlo.

Cuenta la redactora que en el pasado, una empresa a la que había presentado su candidatura le comunicó que habían suprimido el puesto para el que habían empezado a entrevistarla y que querían hablar con ella sobre otro puesto.

El desenlace muestra la falta de una buena estrategia. Cuenta que aceptó poder ser candidata para la otra vacante, consiguió el trabajo y acabaron deshaciéndose del puesto que ocupaba apenas unos meses después de contratarla y ofreciéndole otro trabajo dentro de la empresa.

Hacer caso a los instintos

Gili Malinsky tiene un gran consejo que es hacer caso a los instintos y expertas le dan la razón. La mencionada Haller explica que: "Si durante el proceso de la entrevista sientes que algo no va bien, consúltalo después con alguien, como un amigo, un colega u otra persona de tu círculo profesional, para ver si se trata de algo normal".

Y recomienda no subestimar tus sentimientos y tu instinto: "si algo te parece mal, está mal. Si algo te parece raro, es raro».

Inevitablemente, la forma en que un posible empleador te trata durante el proceso de entrevista es indicativa de cómo te tratará como empleado oficial. Presta mucha atención y asegúrate de que recibes el nivel de respeto y comunicación que mereces, concluye la experta.

Imagen | Foto de Magnet.me en Unsplash

