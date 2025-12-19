Grok se encargará de educar a los niños en El Salvador, tras un acuerdo de Elon Musk y Bukele. En México la IA ya vigila exámenes

Nayib Bukele, el presidente de El Salvador ha firmado un acuerdo con Elon Musk para llevar su IA, Grok, a las escuelas del país. En publicaciones en la red social X han destacado que se trata del primer programa educativo nacional impulsado por IA en el mundo. Y llegará al millón de niños que están estudiando en el país centroamericano.

En el comunicado, xAI explica que esta se trata de "una asociación innovadora con el Gobierno de El Salvador para lanzar el primer programa educativo a nivel nacional impulsado por IA del mundo".





"Durante los próximos dos años, implementaremos Grok en más de 5000 escuelas públicas, ofreciendo aprendizaje personalizado a más de un millón de estudiantes y empoderando a miles de profesores como socios colaborativos en la educación".

Cómo presentan este nuevo plan

Según la empresa de inteligencia artificial, esta iniciativa creará un sistema de tutoría adaptativo y alineado con el plan de estudios que se ajustará al ritmo, las preferencias y el nivel de dominio de cada estudiante, garantizando que todos los niños, desde los centros urbanos hasta las comunidades rurales, reciban una educación adaptada a sus necesidades.

Al desarrollar este sistema conjuntamente con El Salvador, "generaremos nuevas metodologías, conjuntos de datos y marcos para guiar el uso responsable de la IA en las aulas de todo el mundo, centrándonos en los contextos locales, la seguridad y el impacto centrado en las personas".

IA para vigilancia en México

Además, como recuerda Xataka, en México la inteligencia artificial ya se ha utilizado en un terreno distinto pero también dentro de centros educativos. Concretamente la vigilancia académica.

El examen ECOEMS, organizado por la UNAM y el IPN, utilizó una IA con el objetivo de garantizar la equidad en procesos masivos de admisión, detectando intentos de trampa en tiempo real. Cabe recordar que este sistema digital con inteligencia artificial anuló exámenes de 47 aspirantes que usaron celular o compartieron contenido en redes durante la aplicación del ECOEMS.

Gracias al uso de inteligencia artificial, las instituciones detectaron intentos de trampa y anularon los exámenes de quienes usaron dispositivos no permitidos o difundieron imágenes.

