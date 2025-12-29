Cadenas de TV como Telecinco o Antena 3 critican los "realities" de Internet: "La Casa de los Gemelos" campa a sus anchas en YouTube

Mientras que la televisión tiene una regulación creada para evitar contenidos que puedan ser perjudiciales, a través de la "Ley Audiovisual", en internet la situación es diferente. Solo hay que ver lo que está sucediendo con personas como Simón Pérez, un hombre adicto a las drogas al que, a través de redes sociales, las personas le suministran drogas para poder ver, en directo, cómo se comporta cuando está bajo el efecto de sustancias.

La emisión del reality show La Casa de los Gemelos 2 (después de que la primera edición durara horas porque se tornó muy violenta) está siendo motivo de disputa entre los canales de televisión tradicionales y la regulación (o falta de ella) en los contenidos de internet.

Un vistazo a… 14 Trucos para aprovechar al máximo Youtube

Antena 3 y Telecinco se han unido a la Asociación de Usuarios de la Comunicación para denunciar públicamente que este programa que se emite por internet no cumple con la "Ley Audiovisual". A todo esto, Youtube, la plataforma en la que se está emitiendo, defiende que el formato cumple con las reglas, según explican desde Antena 3.

Qué alega la Asociación

Concretamente, la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que se investigue si el reality "La casa de los gemelos" cumple la normativa audiovisual a la que están sometidos el resto de medios y desde informativos de cadenas como Antena 3 o Telecinco se han unido a esta crítica pública.

En Telecinco explicaron este tema antes de mostrar las imágenes de la agresión de un hombre conocido de otros realities, llamado Labrador,a la drag Cherilyn Divine.

En el documento de la AUC, la asociación solicita a la CNMC que pronuncie su postura respecto a este programa. Se trata de un reality creado por los gemelos Carlos y Daniel Ramos, del canal ZonaGemelos.

En el escrito, la organización "considera que puede estar incumpliendo diversos aspectos de la normativa audiovisual", haciéndose eco también "de informaciones en las que se señala la preocupación de las marcas por el impacto reputacional que podría suponerles verse asociadas como publicidad del programa".

Qué han dicho las cadenas de TV

En la web de noticias de Telecinco, cadena muy conocida por emitir diversas variedades de reality shows (como la Isla de las Tentaciones), explican cómo en este programa, 'La Cara De Los Gemelos 2', que se ve en distintas plataformas de internet, es habitual ver agresiones de todo tipo y consumo de alcohol, además de haberse visto comentarios homóbofos y discriminatorios.

La misma cadena explica que lo que sucede ahí es "algo impensable en una televisión convencional. Incumplen, por tanto, la ley audiovisual que pide ser respetuosos con la dignidad humana y los valores constitucionales".

Por su parte, Antena 3 ha puesto el foco en otro asunto. Según su web: "el contenido que desafía todos los límites de la degradación humana empieza a perjudicar la imagen de las marcas que aparecen anunciándose durante la emisión". Y añaden que la regulación en la televisión es mucho más estricta.

Qué es La Casa de los Gemelos

Como ya recogió Xataka, este es un reality show para redes que estrenó su primera edición el 12 de octubre en Kick (los gemelos están baneados de Twitch) y YouTube y fue cancelado en la madrugada del día siguiente, debido a incidentes violentos y enfrentamientos graves entre los siete participantes, especialmente entre dos mujeres habituales de los debates de ZonaGemelos: la Falete y Triana Marrash.

En esa primera edición, tres participantes del concurso abandonaron voluntariamente el programa antes de la cancelación del mismo, ante el cariz que iba tomando el programa, con los participantes que estaban tomando más y más alcohol. Entre otras cosas se pudieron ver peleas, intentos de edredoning con tres personas involucradas, comentarios inapropiados sobre temas como la guerra de Ucrania y destrucción de la casa y del mobiliario.

Los organizadores decidieron frenar el reality y mencionaron que llegaría pronto "una segunda edición con unas normas de convivencia básicas y unas horas para dormir". Y esta es la que se está emitiendo ahora.

Imagen | Foto de PJ Gal-Szabo en Unsplash

En Genbeta | Esta web te permite ver cientos de canales de la TDT gratis desde un único sitio







