Los streamers más TOP de Twitch España sufren una caída masiva de espectadores. Con una gran excepción

A lo largo de los últimos años, Twitch se ha consolidado como una de las mejores plataformas para disfrutar de contenido en directo. En ella, grandes streamers inician retransmisión cada día para ofrecer a sus usuarios gran variedad de contenido y entretenimiento. Los números de la plataforma y de los creadores de contenido crecieron significativamente durante la pandemia debido al confinamiento, donde más usuarios pasaban tiempo frente a la pantalla.

En términos de crecimiento para Twitch y los streamers, 2020 y 2021 fue una de las mejores épocas, pese a la desastrosa situación que se vivía fuera. Para muchos streamers, los números que obtuvieron durante esa época han sido difíciles de replicar o superar, aunque los grandes creadores de contenido mantienen el tipo en la actualidad. En este sentido, Auronplay, DjMaRiiO, Ibai e Imantado han sido los streamers que más seguidores han obtenido en sus respectivos canales durante los primeros seis meses de 2024.

Los números bajan, a excepción de un streamer

A pesar de que los datos de audiencia de los grandes streamers no alcanzaron las cotas de 2020 y 2021 (a excepción de Illojuan en 2023), el top de creadores de contenido hispanohablantes no ha cambiado demasiado. Nombres como Ibai, Rubius, Auronplay, TheGrefg, Juansguarnizo, DjMaRiiO y otros tantos siguen en lo más alto de la plataforma. No obstante, cabe destacar a un creador de contenido que ha obtenido su mayor crecimiento en 2024. Hablamos de Imantado.

Tal y como muestran desde Movistar eSports, Auronplay, DjMaRiiO, Ibai e Imantado han sido los cuatro streamers españoles que más seguidores han obtenido durante los primeros seis meses de año. En las listas de mejores creadores de contenido ya es habitual ver el nombre de los tres primeros mencionados. Sin embargo, para Imantado, 2024 está siendo su mejor año en cuanto a cifras.

En la tabla comparativa que hemos realizado a través de los datos de Twitch Tracker, vemos cómo el creador de contenido ha crecido significativamente su número de seguidores, así como la audiencia media de sus directos y su pico máximo. Álvaro Sánchez, nacido en Cádiz, es conocido sobre todo por sus directos de GTA Online, donde participa en numerosos eventos de roleplay y frecuenta el servidor de SpainRP.

En todo lo que llevamos de 2024, el gaditano ha conseguido más de 336.000 seguidores en su canal de Twitch, cifra muy superior a la cosechada en 2023 durante el mismo periodo (69.300 seguidores). Su media de espectadores también ha crecido significativamente, alcanzando cifras de más de 9.000 viewers en comparación a los casi 700 de media. Además, tuvo un pico máximo de 40.608 espectadores en directo durante una de sus retransmisiones en febrero.

De todos los streamers españoles, el que más seguidores ha conseguido durante los primeros seis meses de 2024 ha sido Auronplay, quien después de una época irregular y oscura para el creador de contenido, vuelve a lo más alto con grandes cifras. Solo en los primeros seis meses de 2024, el streamer ha conseguido más de 445.000 seguidores. La cifra, sin embargo, dista mucho de lo cosechado en 2023, alcanzando más de 989.000 seguidores durante el mismo periodo.

En general, la audiencia de Auronplay e Ibai se ha visto reducida significativamente a lo largo de los años, aunque desde luego no son cifras preocupantes, sobre todo para Ibai que, a pesar de que sigue centrado en Twitch, últimamente cada vez pone el foco de atención en YouTube, ofreciendo contenido variado y muy distinto en comparación al resto de años.

La trayectoria de DjMaRiiO es ligeramente distinta, ya que a pesar de que hace varios años realizaba directos en Twitch, el creador de contenido pasó a centrar sus vídeos y directos completamente en YouTube hasta noviembre de 2023, fecha en la que volvía a Twitch realizando sus directos en ambas plataformas al mismo tiempo. Durante los seis primeros meses de 2024, el streamer ha conseguido en Twitch más de 443.000 seguidores, con una media de audiencia de unos 16.414 espectadores en directo y un pico máximo de 105.787.

Como se puede observar, a diferencia del gran crecimiento de Imantado este año, los números han ido cuesta abajo cada año. Mantener a la audiencia año tras año es difícil, sobre todo en un sector tan cambiante como los streamings, altamente influenciado por las últimas tendencias en videojuegos y ennegrecido cada vez más por la polémica y la toxicidad de Internet.

