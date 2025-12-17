"Firefox no necesita IA, sino escuchar a sus usuarios". La comunidad responde a las primeras declaraciones del nuevo CEO de Mozilla

El nombramiento de un nuevo CEO siempre marca un punto de inflexión en cualquier organización tecnológica. En el caso de Mozilla, una fundación históricamente asociada a la defensa del usuario, la privacidad y la web abierta, un cambio así llega cargado de expectativas… pero también de tensiones.

Y es que las primeras declaraciones públicas de Anthony Enzor-DeMeo como nuevo CEO de Mozilla Corporation han sido recibidas con atención, pero también con una respuesta crítica inmediata por parte de la comunidad más comprometida con Firefox, que advierte de una peligrosa desconexión entre el discurso institucional y la experiencia real de uso del navegador.

Un vistazo a… Firefox Multiple Picture-in-Picture

Un nuevo liderazgo y una visión ambiciosa

En su comunicado inaugural, Enzor-DeMeo dibuja una hoja de ruta clara: Mozilla quiere convertirse en "la empresa de software más fiable del mundo". Para ello, propone un enfoque basado en tres pilares: otorgar mayor capacidad de elección a los usuarios, ganar dinero de formas que no entren en conflicto con los intereses del usuario y transformar Firefox de un navegador tradicional en un "ecosistema de software fiable"… con la IA como uno de sus ejes centrales.

El nuevo CEO insiste en que la IA debe ser opcional, comprensible y controlable por el usuario. Según su planteamiento, el navegador se convertirá en el "punto de control de la vida digital", un espacio desde el cual las personas gestionen privacidad, datos y decisiones automatizadas con mayor transparencia que en otras plataformas dominantes del mercado.

Sobre el papel, el discurso parece alineado con el histórico Manifiesto Mozilla. Sin embargo, para una parte relevante de la comunidad, el problema no es tanto lo que se promete como lo que se omite.

La respuesta de la comunidad: una carta abierta que incomoda

Pocas horas después de la difusión del mensaje del CEO, un desarrollador y usuario activo de Firefox publicó en la comunidad r/firefox (el subreddit oficial del navegador) una carta abierta titulada "Firefox no necesita IA, sino líderes capaces de escuchar", que rápidamente se convirtió en viral.

En ella, el autor expresa una preocupación compartida: Mozilla habla de "capacidad de elección" y "transparencia", pero apenas menciona la escucha activa de sus propios usuarios.

La crítica no proviene de un usuario ocasional. Al contrario, se trata de alguien que abandonó Chromium para apostar por Firefox, que lo recomienda a su entorno y que participa activamente en la detección de errores y problemas de diseño. Y precisamente ese perfil —usuarios avanzados, desarrolladores y prescriptores— es el que siente que Mozilla lleva años ignorando.

"El problema no es que Firefox quiera ser moderno, sino que sigue sin resolver problemas básicos".

Como ejemplo concreto, el autor menciona el nuevo sistema de gestión de perfiles de Firefox, que considera "fundamentalmente roto", un fallo documentado por él mismo y publicado previamente en los canales oficiales de Mozilla sin haber obtenido aún respuesta alguna.

IA frente a usabilidad, ¿tiene Mozilla claras sus prioridades?

Uno de los puntos más controvertidos del mensaje del CEO es la afirmación de que Firefox "evolucionará hacia un navegador de IA moderna". Para muchos usuarios fieles, esta frase recuerda demasiado a los discursos de Google o Microsoft, compañías a las que Firefox históricamente ha ofrecido una alternativa precisamente por no seguir esa lógica de expansión basada en el engorde mediante funciones extra, y en el crecimiento a toda costa.

No es que la comunidad cuestione la IA por principio, lo que cuestiona es la prioridad: ¿por qué invertir recursos en nuevas capas de complejidad cuando persisten problemas estructurales de rendimiento, diseño y coherencia en la experiencia de usuario?

¿Qué sentido tiene hablar de 'control y capacidad de elección' si las decisiones clave se toman sin consultar a quienes usan y defienden el navegador a diario?

Desde esta perspectiva, la IA se percibe menos como una herramienta al servicio del usuario y más como un símbolo de una estrategia orientada a competir en tendencias de mercado, aunque eso suponga diluir la identidad que hizo de Firefox un producto diferenciado.

El riesgo de perder a los embajadores

Un elemento central de la crítica comunitaria es el papel de los usuarios avanzados como embajadores de Firefox. Son ellos quienes recomiendan el navegador a familiares, colegas y equipos de trabajo; quienes escriben guías, detectan errores y defienden públicamente a Mozilla frente a los gigantes tecnológicos.

Ignorarlos, advierte la carta abierta, no solo genera frustración: erosiona la base social que sostiene la relevancia cultural de Firefox más allá de sus métricas de mercado. La paradoja es clara: Mozilla aspira a crecer en confianza, pero corre el riesgo de debilitar precisamente la relación con quienes más confían en su proyecto.

Un punto de inflexión para Mozilla

Las primeras declaraciones de Anthony Enzor-DeMeo han dejado claro que Mozilla se enfrenta a un momento decisivo. La empresa puede optar por convertirse en un actor más en la carrera por la IA integrada en el navegador, o puede reforzar aquello que históricamente la hizo distinta: una relación genuina con sus usuarios y una apuesta real por el control individual sobre la tecnología.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Parecía imposible, pero Apple, Google, Microsoft y Mozilla se han puesto de acuerdo en algo. Y mejorará nuestra experiencia en Internet