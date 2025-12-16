Compré un curso de Domestika en noviembre y, un mes después, me llegó un cobro de casi 300 euros. Conseguí recuperar mi dinero

En noviembre compré un curso de crónicas de viajes en Domestika que costaba menos de dos euros. Yo estaba viajando por Marruecos, muy inspirada, y me pareció una buena idea retomar una escritura más personal que tengo bastante abandonada por mi trabajo del día a día. No le di muchas vueltas: ya había comprado otros cursos en la plataforma años atrás sin ningún problema.

Lo que no vi —o no entendí en ese momento— es que al comprar ese curso aceptaba una condición clave: si en el plazo de un mes no me daba de baja, pasaría automáticamente a formar parte de Domestika Plus, un programa que permite acceder a todos los cursos durante un año y que cuesta casi 300 euros. No era algo que yo estuviera buscando ni que tuviera intención de contratar.

Hace unos días entré en mi cuenta bancaria y me encontré con un saldo mucho más bajo de lo esperado. Al revisar los movimientos vi un cargo de casi 300 euros a nombre de Domestika. Mi primera reacción fue pensar que alguien había accedido a mi cuenta de PayPal, ya que había pagado el curso a través de ese sistema. Revisé mi cuenta de Domestika y no lograba encontrar esa información en una primera vista, pero en PayPal sí constaba el cargo.

Reclamación en PayPal

Ante la sospecha de un uso no autorizado, abrí una reclamación en PayPal. Ya había tenido una experiencia similar años atrás con una compra fraudulenta en una web que era falsa y en aquella ocasión conseguí la devolución del dinero. Seguí el mismo procedimiento, convencida de que yo no había aceptado conscientemente ese pago.

Tras esto, seguí investigando por mi cuenta, miré foros... y descubrí el motivo del cargo: parece ser que se lleva a cabo la activación automática de Domestika Plus por no haberme dado de baja en el plazo de un mes. Ni pensaba utilizar el servicio, ni tenía intención de hacer más cursos, ni podía permitirme en este momento un gasto tan elevado. Y, la verdad no vi en ningún sitio que eso pudiera suceder, cuando compré el curso de las crónicas.





Al acceder a mi perfil vi esta imagen, donde aparece la señal de "Plus" pero si pincho sobre: "más información", el enlace no me lleva a ningún sitio, por lo que no podía saber qué había pasado.

Contacto con Domestika

Intentar contactar con Domestika no fue sencillo. Hay un chat en la esquina inferior, pero es para hablar con una IA... y esta te remite a una página donde se indica que no es posible cancelar la suscripción una vez activada. Conseguí encontrar el cargo de los más de 260 euros pero no veía la forma de cancelar esa suscripción o solicitar la devolución del dinero.

Tras buscar con más detenimiento encontré una dirección de correo electrónico y envié dos mensajes explicando mi situación y solicitando la devolución del importe. Además, presenté una reclamación a través de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), algo que nunca había hecho antes.

Días después, PayPal aceptó mi reclamación y me devolvió el dinero al considerar que yo, efectivamente, no había autorizado ese pago. Poco después, Domestika también realizó la devolución del importe, sin comunicación previa. Al detectar esta devolución, PayPal recuperó automáticamente el dinero que ya me había reintegrado.

Al buscar más información en internet comprobé que mi caso no es aislado. En foros como Reddit hay testimonios de usuarios que relatan experiencias muy similares: compras de bajo coste que derivan, sin que el usuario sea plenamente consciente, en una suscripción anual de casi 300 euros. Son gente que, como yo, ya habían comprado en la web y nunca habían tenido estos problemas.

Había comprado en Domestika en otras ocasiones y nunca me había encontrado con este problema. Por eso considero importante contar lo que me pasó. Mi experiencia sirve como advertencia para que otras personas revisen con atención las condiciones antes de aceptar este tipo de ofertas.

