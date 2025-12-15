La web de Madrid Salud ha sido la última víctima de los bloqueos de LaLiga. Ni el ámbito sanitario se libra

La página web de Madrid Salud, el organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid dedicado a la Salud Pública y la seguridad alimentaria, permaneció inaccesible durante la tarde del domingo 14 de diciembre. El corte de servicio coincidió con los horarios de los partidos de fútbol y afectó a los usuarios de grande operadoras, según informaron usuarios en redes sociales, y como recogió Banda Ancha.

Es un nuevo episodio relacionado con los bloqueos de direcciones IP que ejecuta LaLiga y que siguen las operadoras. El objetivo de estas medidas es impedir el acceso a servidores que retransmiten la señal de los partidos de forma ilícita. Sin embargo, al bloquearse la dirección IP del servidor, la medida afecta también a otros sitios web legítimos que se alojan en esa misma dirección IP compartida.

Un problema técnico recurrente. Técnicamente, el bloqueo se produce porque muchas páginas web comparten una misma dirección IP de entrada a través de redes de distribución de contenido (CDN). Cuando LaLiga detecta una emisión no autorizada y solicita el bloqueo de la IP a las operadoras, el corte de acceso afecta a todos los dominios alojados bajo esa misma dirección, independientemente de su contenido.

En este caso, la web de Madrid Salud compartía infraestructura con alguna IP denunciada, lo que provocó su caída cuando las operadoras bloquearon el acceso. Herramientas de análisis técnico como OONI Probe registraron el bloqueo durante las horas de emisión de los partidos del fin de semana.

Antecedentes en el sector sanitario. Esta no es la primera vez que servicios sanitarios o de interés público se ven afectados por estos procedimientos. En noviembre informamos de una situación similar con las webs del grupo HM Hospitales y la aplicación Pedidosis, una herramienta de cálculo de dosis pediátricas utilizada en urgencias, que dejaron de estar operativas temporalmente por el mismo motivo. Hay que aclarar que no es que LaLiga esté yendo a bloquear estos servicios, pero son víctimas de su estrategia de bloqueo.

La reiteración de estos incidentes ha llevado a Cloudflare, el proveedor de infraestructura afectado, a elevar una queja formal ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). La compañía tecnológica argumenta que estos bloqueos de IP en España están generando interrupciones injustificadas en servicios legítimos y afectando al comercio digital, al no discriminar con precisión entre el contenido ilícito y el resto de páginas web alojadas en sus servidores.

Imagen | Composición propia

