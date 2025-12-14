Este es Google Maps de todos los edificios del planeta: un único e impresionante mapa con 2.750 millones de estructuras en 3D

Pocos formatos dan tanta información como los mapas y no solo hablamos de territorios y fronteras (que también). Así, sirven para desgranar la historia de los territorios con fantásticos proyectos como la web de David Rumsey, OldMaps Online o time-travel.app. Si hablamos de dónde viven los millonarios, podemos descubrir algo: la mayoría se concentran en pocos lugares, aunque hayan nacido diseminados por todo el planeta. Pues bien, si te gusta la arquitectura y la antropología, este mapa es una joya.

Porque un equipo de investigadores de la Universidad Técnica de Munich (TUM) se ha tomado la molestia de recopilar imágenes satelitales desde 2019 para montar un exhaustivo mapamundi en alta resolución con todas las construcciones del planeta. Este mapa una prueba clara de dónde vive la gente y cómo crecen y se extienden sus edificios a lo largo y ancho de los continentes.

El mapa pone sobre la mesa un nuevo indicador de condiciones de vida, necesidades y urbanismo

Este mapamundi llega con la investigación 'Earth System Science Data', que la profesora Xiaoxiang Zhu y su equipo llevan desempeñando años. Como explica la responsable del proyecto, esto es más que un mero mapa que ronda las 2.750 millones de construcciones, sino que también ofrece información sobre cómo son las condiciones de vida.

Ya existían proyectos similares en cuanto al objetivo, pero como mucho habían logrado recopilar "solo" 1.700 millones de estructuras Con GlobalBuildingAtlas han subido de nivel tanto en cifra como en resolución (30 veces mayor). Para su conformación han combinado datos de múltiples satélites y procesados mediante algoritmos capaces de distinguir entre árboles, carreteras, relieve y por supuesto, edificios. Así, cada edificio aparece representado en un modelo de 3 por 3 metros, con suficiente nivel de detalle como para poder estimar altura, volumen y relación espacial con el contorno.

Para llevar a cabo este impresionante mapa se han salido del modus operandi habitual, donde había gran cantidad de imágenes satelitales de zonas desarrolladas mientras que otras localizaciones como África, Sudamérica y el sudeste asiático estaban escasamente cartografiados. Aquí entraron en acción sus algoritmos para rellenar agujeros y corregir sesgos. El resultado es impresionante desde un punto de vista comparativo: Soria con Madrid o los rascacielos de Nueva York frente a Namibia.

El mapa en cuestión se llama GlobalBuildingAtlas y es público, de modo que cualquiera puede explorarlo, hacer zoom, elegir mapas con diferentes cartografías como la de Google Maps u OpenStreetMaps, seleccionar ciudades de una lista o directamente, escribir la dirección por remota que sea (para el ejemplo que hay más arriba he buscado la plaza del Castillo de Pamplona). En cuanto a la forma de mostrar las edificaciones, hay dos opciones. Una es en volumen y otra es LoD1, esta última alcanza el 97% de la cobertura y consta de formas tridimensionales simplificadas que capturan la geometría y elevación de cada estructura.

Más allá de ver formas y reconocerlas, lo más llamativo es poder observar la actividad humana. Zhu detalla que 'la información 3D de los edificios ofrece una imagen mucho más precisa de la urbanización y la pobreza que los mapas 2D tradicionales'. De hecho, la docente habla de 'volumen de edificios per cápita' como nuevo indicador global, es decir, la masa edificada total en relación con la población. Una forma indirecta de evidenciar desigualdades sociales y económicas.

Así, las zonas más ricas suelen contar con un mayor volumen de edificios por persona, con calles anchas y edificios anchos. Por el contrario, las zonas más humildes son justo al contrario. Y de este modo, que los gobernantes puedan actuar. Como sintetiza Zhu:

'Los datos 3D del GlobalBuildingAtlas proporcionan una base precisa para planificar y supervisar el desarrollo urbano (...) permiten a las ciudades adoptar medidas específicas para crear condiciones de vida inclusivas y equitativas.'

O esa al menos es la teoría. Considerando además que para 2050 el 70% de las personas vivirán en ciudades, esta información va más allá de apuntar la desigualdad: es una información valiosísima a la hora de dimensionar la demanda energética y las emisiones, en tanto en cuanto aproximadamente el 40% de estas a escala global proceden de los edificios.

Aunque el mapa está disponible online, cualquiera puede descargar los datos y el código desde GitHub para profundizar o adaptarlo a sus necesidades.





