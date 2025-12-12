La UE pone freno a la avalancha de paquetes baratos: impone a Temu y Shein una nueva tasa de 3 euros por envío

Durante los últimos años, millones de consumidores europeos han incorporado a su vida cotidiana las compras en plataformas digitales de bajo coste como Shein, Temu o AliExpress. Precios muy reducidos, envíos rápidos y una oferta prácticamente infinita de productos han convertido a estas empresas de origen chino en actores centrales del comercio electrónico global.

Sin embargo, este fenómeno también ha generado profundas tensiones en el mercado europeo, lo que ha llevado a la UE a tomar una decisión histórica: imponer una tasa de 3 euros a los pequeños paquetes procedentes de fuera de la UE a partir del 1 de julio de 2026.

Esta medida, acordada por los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete, busca responder a un problema que Bruselas considera ya urgente: la avalancha de envíos de bajo valor que llegan cada día al mercado único sin pagar aranceles.

Un crecimiento explosivo del comercio electrónico transfronterizo

Las cifras explican por sí solas la magnitud del fenómeno. Según datos de la Comisión Europea, en 2024 entraron en la UE cerca de 4.600 millones de paquetes de bajo coste, lo que equivale a unos 12 millones de envíos diarios. Y más del 90 % de estos paquetes llegan desde China, a cauusa (sobre todo) del crecimiento exponencial de plataformas como Temu o Shein.

Este modelo se basa en el envío directo desde el fabricante al consumidor final, fragmentando los pedidos en paquetes individuales cuyo valor declarado no supera los 150 euros, el umbral que desde 1983 permitía introducir mercancías en la UE libres de derechos de aduana. El resultado ha sido un sistema desbordado, difícil de controlar y, según las autoridades europeas, profundamente injusto.

¿En qué consiste exactamente la nueva tasa?

La nueva normativa establece una tasa fija de 3 euros por cada categoría de producto incluida en un paquete, independientemente del número de unidades que contenga. Es decir, que un paquete con diez camisetas pagará 3 euros, pero un paquete con una camiseta y unos calcetines pagará 6 euros, al tratarse de dos categorías distintas.

La tasa se aplicará a mercancías procedentes de vendedores extracomunitarios registrados en la ventanilla única europea del IVA para importaciones, lo que cubre aproximadamente el 93 % de todo el comercio electrónico que entra en la UE.

Es importante subrayar que este gravamen no es definitivo, sino una medida transitoria que estará vigente hasta que en 2028 entre en funcionamiento el nuevo sistema aduanero europeo basado en un Centro de Datos Aduaneros unificado.

¿Cómo afectará a los consumidores?

Aunque la tasa se aplica formalmente a los vendedores, es muy probable que parte del coste se traslade al precio final. Esto podría reducir ligeramente la ventaja competitiva de las plataformas de muy bajo coste, aunque seguirá siendo difícil competir con sus precios incluso con el nuevo gravamen.

El fin de una exención histórica

Aunque la UE ya acordó eliminar definitivamente la exención de aranceles para paquetes de menos de 150 euros, esta reforma estructural necesita tiempo y una compleja infraestructura digital. Ante el riesgo de esperar demasiado, los Estados miembros optaron por esta solución intermedia para actuar de inmediato.

La ministra danesa de Economía, Stephanie Lose, resumió el espíritu de la medida al señalar que muchos comercios locales están cerrando debido a la entrada masiva de productos de bajo coste sin controles suficientes. El objetivo, según explicó, es garantizar que los aranceles se paguen desde el primer euro, creando condiciones más justas para las empresas europeas.

Competencia desleal, seguridad y medio ambiente

Más allá del impacto económico, Bruselas señala otros problemas asociados a este tipo de comercio:

Competencia desleal: Los fabricantes europeos deben cumplir estrictas normativas laborales, fiscales y medioambientales, además de pagar aranceles cuando importan en grandes volúmenes. Las plataformas extracomunitarias, en cambio, se beneficiaban de una ventaja estructural. Riesgos para el consumidor: El volumen de envíos dificulta los controles aduaneros, facilitando la entrada de productos falsificados, inseguros o que no cumplen las normas europeas. Impacto ambiental: El incentivo a dividir los pedidos en múltiples paquetes individuales incrementa la huella de carbono del transporte y el embalaje, un aspecto que preocupa cada vez más a las instituciones europeas.

