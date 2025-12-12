HOY SE HABLA DE

Un 33% de gente que pidió visados de nómada digital en 2024 fueron a vivir a Barcelona. Casi el doble de los que eligieron Madrid

Más del 30% de los permisos de residencia para teletrabajo concedidos en España en 2024 se emitieron para gente que se asentó en el área de Barcelona

Erwan Hesry Pm3o5kxwktw Unsplash
En los últimos años, Barcelona se ha consolidado como la ciudad de referencia para los nómadas digitales en España. Según los últimos datos del Observatorio Permanente de las Migraciones, más del 30% de los permisos de residencia para teletrabajo concedidos en España en 2024 se emitieron para gente que se asentó en el área de Barcelona. 

Aquí hay que recordar que solo hablamos de gente que pidió este visado pero que también se calcula que muchos ciudadanos y ciudadanas de países de la Unión Europea se mudan a España a vivir, aunque ellos tienen libertad de entrada y salida y, por ello, no entran dentro de estas cifras. 

En concreto, se solicitaron 6.401 permisos para Barcelona, ​​casi el doble de los 3.514 solicitados para Madrid. Los países de origen más comunes de los nómadas digitales que se mudan a España son el Reino Unido, México, Estados Unidos y Colombia.

En general, los permisos de residencia para nómadas digitales en España se duplicaron el año pasado en comparación con 2023, pasando de 9.537 a 19.771, según el Observatorio y como recoge Catalan News

El interés por Barcelona

Ya en el mes de julio en Genbeta publicamos que según datos de Homeclub, la empresa ha registrado un aumento del 42% en solicitudes vinculadas al teletrabajo o a estancias motivadas por el trabajo remoto en Barcelona durante los últimos dos años. “Esta tendencia refleja el posicionamiento de la ciudad como uno de los principales hubs tecnológicos de Europa", afirman desde la empresa.


Como explicaba Idealista, la gente considera que Barcelona ofrece calidad de vida y seguirá al alza en los próximos años. "El teletrabajo ha venido para quedarse, y con él, un nuevo perfil de comprador internacional que ve en España una oportunidad para conciliar trabajo y bienestar”, son las palabras de la empresa Sonneil.

De acuerdo con estas empresas que ayudan a gente extranjera en la búsqueda de alquileres temporales, Barcelona es eje central de demanda de los teletrabajadores extranjeros que necesitan alquilar o comprar casa cuando vienen a vivir a la comunidad. Y se concentran en unos pocos barrios: Eixample, Gràcia y Sant Antoni, además de zonas costeras como Sitges o Castelldefels.

Cabe recordar que en 2024 España fue seleccionado, una vez más, como el país preferido por los nómadas digitales. En esta ocasión, fue Global Citizen Solutions, quien concluyó que España es el mejor lugar del mundo para los nómadas digitales y destaca la ley española de startups, que "fomenta un ecosistema emprendedor, la vida asequible, el internet de alta velocidad y un entorno propicio para la tecnología y la innovación".

Imagen | Foto de Erwan Hesry en Unsplash

