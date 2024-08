Nómadas digitales que no se sienten cómodos en España: era 'el mejor destino', pero las protestas antiturismo pasan factura

Si este verano hemos tenido una noticia estrella esa es la de las protestas constantes por los pisos turísticos, el turismo masivo y los nómadas digitales que se instalan en España encareciendo las ciudades ya que llegan con salarios muchos más altos que los que de media se tienen en nuestro país.

Ya habíamos visto información de ciudades que protestas contra los nómadas digitales en todo el mundo; y hemos analizado el caso de Portugal, donde mientras los extranjeros de países ricos van a mantener sus exenciones fiscales, los portugueses con estudios acaban emigrando.

Hoy vamos a recoger un reportaje realizado por Euronews con declaraciones de nómadas digitales que dicen que ya no se sienten seguros en España por las protestas, y analizarlo con todo el contexto que rodea a esta situación y a las protestas de los últimos meses, entre las que destacan las de la ciudad de Barcelona echando agua con pistolas de agua a turistas en una terraza de una cafetería.

Cabe recordar que hace unos días España fue seleccionado, una vez más, como el país preferido por los nómadas digitales. En esta ocasión, fue Global Citizen Solutions, quien concluyó que España es el mejor lugar del mundo para los nómadas digitales y destaca la ley española de startups, que fomenta un ecosistema emprendedor, la vida asequible, el internet de alta velocidad y un entorno propicio para la tecnología y la innovación.

Quejas de los nómadas digitales

En este contexto introductorio, encontramos las declaraciones de personas que viven en España y que han declarado que consideran que estas protestas son una distracción, poniendo como enemigos a los turistas para culparles de los problemas de nuestro país, en vez de dirigir el enfado hacia el gobierno; o incluso una estadounidense ha declarado a Euronews que "está claro que no es solo anti-turista, es anti-outsider. Lo cual es xenófobo”.

El gobierno español concedió casi 7.500 visados ​​para nómadas digitales solo en los primeros 10 meses desde su introducción. Una parte importante de ellos fueron adquiridos por británicos y estadounidenses, pero afirma Euronews que no se incluyen en las cifras miles de ciudadanos de la UE, a menudo suecos, alemanes y holandeses, que por ser ciudadanos de la UE pueden estar largas temporadas.

En las declaraciones recogidas por el mencionado medio hay quienes afirman no sentirse cómodos hablando inglés en público tras ver las protestas. En los comentarios, hay un hombre que afirma que ha vivido en muchos países europeos y que, como persona cuyo idioma originario es el inglés (no especifica su nacionalidad) ve que los españoles son los más maleducados contra ellos. Otra persona, también en comentarios dice que nunca ha tenido ningún problema en sus cinco años en este país.

En Reddit salió este tema hace unos meses. Varias personas comentaron. Algunos se quejaban de los impuestos que tienen que pagar en España, otros replicaban que mejor vivir en un país alegre que te encanta y pagar los impuestos que corresponden y que la felicidad es más importante, poniendo énfasis en la alegría de la vida en España frente a otros países europeos. También hay un grupo de australianos que vivió casi medio año en España quejándose de que no querían quedarse por los impuestos que aquí pagamos.

Otro dijo directamente que "odia" a España como nómada digital porque, según sus palabras, "tiene un alto costo de vida, mala infraestructura de tecnología, faltan carteles informativos en inglés", hablamos menos inglés que otros países que a él le gustan más como Serbia, en los Balcanes... aunque sí dijo que España es un país muy bonito para venir como turista.

Quejas en Reddit sobre los trámites

También en Reddit puedes encontrar otras conversaciones de gente que protesta por los trámites que enfrentan para lograr su visado. "He estado intentando solicitar la visa de nómada digital española y he estado trabajando con un abogado. Los requisitos de documentación son demasiados. Es una locura. Quieren contratos y pruebas de la buena reputación de una empresa".

Esa entre otras quejas como que "quieren un certificado de matrimonio apostillado, ¡QUE TENGA 3 MESES DE ANTIGUEDAD! Hace unos años apostillé mi certificado de matrimonio en La Haya", afirma el usuario. La gran parte de las respuestas confirman que la burocracia en España es mucho más pesada que en otros países del norte de Europa.

