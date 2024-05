Hasta los lugares más abiertos a los nómadas digitales se preocupan por sus consecuencias: así se aprovechan de la hospitalidad de Bali

Ya hemos visto que hay ciudades que protestan contra los nómadas digitales y es que han visto cómo las personas que llegan con altos salarios suelen traer problemas. Incluso desde Genbeta hemos hablado con gente de Tenerife y de Medellín y recogido testimonios de México y de Portugal para analizar cómo los nómadas digitales pueden traer consecuencias negativas a la vida de la gente local.

Uno de los lugares que más facilidades ha dado a los nómadas digitales ha sido Bali, en Indonesia. Hace dos años que el país anunciaba que estaba trabajando en la forma de atraer nuevos viajeros extranjeros a sus ciudades, y uno de estos planes pasó por atraer a los nómadas digitales y a cualquier autónomo que pueda trabajar desde casa con un ordenador y conexión a internet.

Pues incluso en Bali han comenzado a ver problemas en esta iniciativa. Por un lado, en Xataka ya habían visto que el costo de vida ha subido tanto que incluso para una persona española no siempre compensa.

Qué pasa con los nómadas digitales en Bali

Mientras los funcionarios de Bali trabajan para crear nuevos protocolos que garanticen que los turistas se comporten bien durante sus vacaciones, algunos líderes expresan su preocupación de que algunos nómadas digitales también se estén excediendo y no respetan las leyes locales.

Según han comentado públicamente representantes de ASITA, la Junta de Agencias de Viajes y Turismo de Indonesia, los nómadas digitales y otros propietarios de negocios extranjeros en Bali corren el riesgo de infringir la ley. Han dicho que han observado un aumento en el número de extranjeros que utilizan su alojamiento de alquiler turístico como base de oficinas, y algunos de ellos organizan específicamente tours y servicios de viajes por Bali.





En primer lugar, está la cuestión de los nómadas digitales, que utilizan propiedades diseñadas como alojamiento turístico como oficinas formales, lo que viola el uso de las instalaciones. Luego está la cuestión de los nómadas digitales que potencialmente utilizan visas de turista o socioculturales para realizar actividades comerciales que violan las condiciones de sus permisos de estancia.

ASITA ha explicado que algunos extranjeros incluso están trabajando ellos mismos en roles como guiar, dirigir o facilitar recorridos y retiros u organizar experiencias de viaje en nombre de otros viajeros con fines de lucro. La ley indonesia es muy clara en cuanto a que cualquier persona con una visa de turista o sociocultural no puede realizar trabajos que generen ingresos mientras se encuentre en el país, y solo se pueden realizar actividades muy específicas, como asistir a reuniones.

El egoísmo en un nuevo destino

La periodista Kate Collins ha sido muy crítica a este respecto en un artículo para cnet donde crea una guía sobre "éticas para nómadas digitales". "Gracias a la afluencia de nómadas digitales, atraídos por la promesa de un paraíso tropical y una oferta interminable de clases de yoga y batidos, Bali nunca ha estado más ocupada, explica, tras hablar con alguien local que le cuenta cómo está ahora la isla.

Bali ha sido testigo de cómo las tiendas de comestibles locales se transforman en cafés que venden café con leche a 5 dólares, algo totalmente inalcanzable para las personas con salarios locales. Estos cafés se usan como espacios de coworking donde los nómadas digitales van a trabajar. Y recuerda la periodista que mientras los camareros de estas cafeterías ganan unos 50 centavos por hora, los nómadas digitales de países ricos pueden ganar fácilmente 50 dólares en el mismo período de tiempo.

Una que aquí escribe ha sido nómada digital desde 2010 y siempre me he cuestionado mi papel en los lugares que visito. Para ser un poco responsables de nuestra decisiones y que sus resultados sean más sostenibles, yo siempre recomiendo apostar por pagar lo que pagaría un local con un trabajo similar al tuyo para evitar así formar parte de este encarecimiento de los precios que tanto afecta a la población local, comer lo que comen en tu destino y en el estilo de bares y dejar de lado los smoothies muy fancy. Siempre mis amigos en los lugares en los que he vivido fuera de España recomendaban que así se hiciera.

Y recuerda Collins que, si bien muchos nómadas digitales están motivados por su amor por viajar y quieren aprender sobre la cultura local en lugar de alterarla, hay otros motivados únicamente por la oportunidad de aprovechar un destino porque es barato. "Algunos ciertamente cuestionan su papel en esto y son socialmente conscientes", dice Busuttil. "Y luego hay algunos a quienes realmente no les importa en absoluto: lo único que importa es lo que es bueno para ellos".

Imagen | Foto de bady abbas en Unsplash

