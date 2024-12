Ayuso considera que "el salario mínimo no debería ser igual para un agricultor extremeño que para un empresario de Madrid"

Sobre el salario ha hablado ahora Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En la Conferencia de Presidentes ha dicho que "el salario mínimo no debería ser igual para un agricultor extremeño que para un empresario de Madrid". Según informaciones filtradas y publicadas por El Diario, la presidenta madrileña ha cargado contra el Gobierno por tratar de limitar la “igualdad de los madrileños”.

La política del Partido Popular ha hablado, tras esta información que se ha hecho pública, en un encuentro ante la prensa y afirma que no ha propuesto un salario mínimo diferente por comunidades, sino que se tengan en cuenta “las peculiaridades” cuando algunos ministros hacen determinadas propuestas salariales.

Ella ha dicho que cree que las decisiones del Gobierno Central no tienen en cuenta estos matices o lo que tienen que soportar las pequeñas empresas y los autónomos.

Ayuso, contra la subida del SMI

Cabe recordar que Isael Díaz Ayuso se mostró contraria a las subidas del Salario Mínimo o SMI que el Ministerio de Trabajo ha llevado a cabo en España en los últimos años. En ocasiones ha afirmado que eso impedía la creación de empleo.

Ayuso ha negado que quiera promover un salario mínimo diferente por “regiones” pero sí ha enfatizado que “la vida no es la misma en Madrid que en Galicia” y ha resaltado de nuevo que su comunidad es “liberal, con impuestos bajos, de clases medias, servicios y autónomos” .

También ha arremetido contra la forma de financiarnos en España alegando que la región está poco financiada. Aunque ha dicho que Madrid es una comunidad de impuestos bajos, luego ha atacado al Gobierno de Pedro Sánchez diciendo que los "fríen a impuestos".

Los precios y la vida en las CC.AA de España

Recuerdo un día que un hombre de Madrid se me quejó porque había tenido que pagar 2,50 euros por una cerveza en un bar en un pueblo de un parque natural asturiano, considerando que era carísimo. "Ni que estuviéramos en la Gran Vía me dijo", (por un lado, me suena que en la Gran Vía ya es muy difícil pagar dos euros y medio por una cerveza y, por otro yo pensé que prefiero tomarme la cerveza en ese pueblo, Sotu d'Agues, rodeada de montañas del parque de Redes).

Independientemente de eso, que es otro tema, lo que yo no comprendí de su comentario fue la falta de conocimiento de lo que es la vida fuera de Madrid: pagamos todo el mundo lo mismo por la luz y los demás suministros.

También pagamos impuestos (hay estudios que muestran, además, que la presión fiscal en Asturias es más alta que en Madrid, comparando estas dos CC.AA por ejemplo del hombre que se quejaba de su visita a Asturias); y también olvidó las luchas obreras y todas las huelgas que ha habido por un salario digno, ya que muchas reconocidas se dieron en Asturias (hace unos días, desde Euskadi y Navarra recordaban que sus trabajadores ya tienen allí una reducción de la jornada laboral que en España está costando adoptar, como consecuencia directa de todas sus huelgas).

El tema de las condiciones laborales diferentes según regiones ya fue motivo de noticia en noviembre, cuando se habló de cómo Euskadi y Navarra ya tienen una jornada laboral reducida que en España, como país, se está atragantando y es un tema interesante. Cabe recordar estudios que demuestran que Euskadi, que es el territorio más rico, acumula casi la mitad de huelgas de España.

El costo de vida en Madrid es más alto que en otras regiones, por lo que los salarios no se asemejan siempre al costo de vida. Por ejemplo, de acuerdo con estudios del Centro Regional de Estadística de Murcia, el gasto medio anual por persona en Madrid es de 14.600 euros, 3.000 más que en Extremadura, usando el ejemplo de Ayuso. Aún así, la presidenta de la Comunidad de Madrid también se ha mostrado hoy contraria a la idea del Gobierno de poner un tope al precio de la vivienda.

