El CEO de Randstad afirma que el teletrabajo ahora se reserva solo para talentos "muy especiales" y explica quién tiene este perfil

El director ejecutivo de Randstad, Sander van 't Noordende, ha afirmado que el teletrabajo ha muerto oficialmente y que 3 días en la oficina es la nueva norma. La empresa que lidera es conocida por ser una de las mayores empresas de reclutamiento de nuevos trabajadores del mundo. Otra de sus afirmaciones es que esto es excepto para los talentos "muy especiales".

Según palabras del ejecutivo a la publicación Fortune, la guerra por el regreso a la oficina ha terminado y ha surgido una nueva jerarquía. Su planteamiento es que el teletrabajo ahora es una ventaja para los empleados de alto rendimiento.

Lo que afirma este directivo viene corroborado por investigaciones. Ya recogimos en Genbeta cómo el teletrabajo y la vuelta a las oficinas crean una nueva brecha y es que se está convirtiendo en un privilegio para ricos y jefes.

De todos modos, también es relevante recordar que muchos buenos profesionales de grandes empresas como Amazon, Apple o Microsoft y de compañías en general se fueron cuando las empresas se empeñaron en meterlos en las oficinas.

Gente con experiencia o nuevos contactos

"Hay que ser muy especial para poder exigir un trabajo 100 % remoto", ha declarado van 't Noordende a Fortune. Y añade que eso se traduce a que "hay que tener habilidades tecnológicas muy especiales o cierta experiencia", es decir, que vuelve a dejar de lado a los profesionales de la generación Z que están arrancando ahora su vida en el mercado laboral.

"El fenómeno del trabajo freelance ha ido surgiendo, por supuesto, en las últimas décadas... pero también requiere habilidades especiales: buenas habilidades comerciales o de networking, que no todo el mundo posee".

De todos modos, él si tiene algo que decir que contradice a lo que muchas de las grandes empresas están haciendo y predicando y que es el horario tradicional de 9 a 5. El líder de Randstad considera que los cambios que llegaron con la pandemia en cuanto a flexibilidad se pueden mantener hasta cierto punto. Ve más factible que siga a largo plazo un modelo híbrido donde el mundo laboral no sea ni muy estricto ni con la libertad que hubo durante unos años.

Lo que la empresa de contratación está observando es que con la excepción de algunos bancos en las grandes ciudades, en general las empresas apuestan por un modelo híbrido, de entre tres y cuatro días, más algo de teletrabajo.

Imagen | Foto de krakenimages en Unsplash

