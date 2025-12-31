HOY SE HABLA DE

Un jefe boomer no entendía que sus empleados millennials no quisieran cargos directivos. Ellos tienen claras las razones

Desde la pandemia, la mayoría de empleados millennials de una gran empresa no quieren asumir puestos de poder. Un jefe les preguntó qué les pasa

Jeshoots Com Fzoitus1diq Unsplash
Bárbara Bécares

Colaboradora
Un jefe de la generación del baby boom ha dicho estar muy desconcertado porque los trabajadores millennials rechazan recibir ascensos y sus razones tienen. En una publicación en Reddit (un foro que se ha convertido en esencial para entender las dinámicas laborales) un empleado millennial compartió una anécdota de su empresa: cuando los profesionales de su generación decidieron colectivamente no seguir el camino marcado por sus superiores boomers.

El empleado explica que trabaja para una gran empresa en Europa Central y solo la sede central cuenta con unos 1.000 empleados. Dado que los millennials constituyen alrededor del 30% de la plantilla de la empresa, surgió una nueva tendencia entre los trabajadores: "Muchos de ellos han estado rechazando ascensos u oportunidades para solicitar puestos más altos en la empresa", tal y como recoge upworthy. Sobre todo, la tendencia se ha notado desde la pandemia del año 2020.

Esto despertó la curiosidad de su jefe, un 'baby boomer', que quería saber por qué los trabajadores millennials no se presentaban para solicitar ningún ascenso. El jefe no les ofreció un ascenso, sino que simplemente les preguntó por qué no estaban interesados. 

Un dinero extra que no merece la pena las horas

Esto llevó a la plantilla a hablar del tema y muchos de los trabajadores comparten la misma idea: "mis compañeros y yo hemos hablado largo y tendido sobre esto y la conclusión es que simplemente no queremos trabajar como nuestros superiores". 

Es decir, muchas horas, con muchas responsabilidades y un ingreso extra pero que no merece la pena el sobreesfuerzo.

En sus palabras, él también tenía prisa por ascender cuando empecé pero ha visto cómo funciona el sistema y se ha desencantado. Según la mencionado publicación, él ha dicho que "echo de menos ser tan ingenuo, porque al menos tenía ambición".

Liderar puede ser agotador

En realidad, esto no es nada nuevo. Un estudio que ya recogimos en Genbeta apunta a que la generación Z está "dejando de lado conscientemente" y evitando los estresantes puestos de gestión intermedia.  El 72% de la generación más joven de trabajadores dice que preferiría progresar en un puesto como trabajador, que convertirse en un gerente intermedio, según la firma de contratación Robert Walters.

Otra investigación de este año muestra otra realidad que va más allá: hay gerentes que querrían dejar su cargo, no para irse de compañía o en busca de oportunidades, pero para poder centrarse, dentro de su empresa, en las labores que les ha quitado estar gestionando equipos. 

Concretamente, casi la mitad de los líderes renunciarían a sus cargos solo para sentirse comprometidos con su trabajo, según un nuevo informe que destaca la creciente crisis de compromiso entre los líderes. Esto viene recogido en el informe «2025 Workplace Engagement Report» de Kahoot! que reveló que el 46% de los líderes sacrificaría su puesto directivo para sentirse más comprometido. 

Imagen | Foto de JESHOOTS.COM en Unsplash

En Genbeta | "El trabajo híbrido es solo la ilusión de poder escoger": la ex líder de trabajo en remoto de Meta es muy crítica con la oficina


