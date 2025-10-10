Muchos jefes quieren dejar su puesto. No para cambiar de compañía, sino para centrarse en su trabajo: gestionar a sus equipos les agota

Varios son los informes que apuntan a que la generación Z no quiere ser jefe o jefa. No porque no tengan aspiraciones profesionales sino porque han visto, en generaciones mayores, que en muchos casos un puesto de gerente puede traducirse en mucha más responsabilidad y trabajo, pero con una remuneración que no compensa el trabajo y el grado de estrés adicional.

Un nuevo estudio muestra otra realidad que va más allá: hay gerentes que querrían dejar su cargo, no para irse de compañía o en busca de oportunidades, pero para poder centrarse, dentro de su empresa, en las labores que les ha quitado estar gestionando equipos.

Concretamente, casi la mitad de los líderes renunciarían a sus cargos solo para sentirse comprometidos con su trabajo, según un nuevo informe que destaca la creciente crisis de compromiso entre los líderes. Esto viene recogido en el informe «2025 Workplace Engagement Report» de Kahoot! que reveló que el 46 % de los líderes sacrificaría su puesto directivo para sentirse más comprometido.

El problema: agotamiento

Un problema significativo,, de acuerdo a esta investigación, es que los líderes están sintiendo una falta de compromiso con sus empresas. Y es que sólo el 4 % de los directivos y cargos superiores se sienten plenamente comprometidos con su trabajo. Y más de un tercio (34%) también afirma sufrir agotamiento a diario o semanalmente.

Ya hemos recogido estudios sobre productividad laboral que muestra que un trabajador que se encuentra agotado o con altos niveles de estrés acaba reduciendo el compromiso que tiene hacia su empleador y hacia sus funciones.

Hace unos meses, Gallup, una empresa que realiza estudios muy amplios de la situación en las empresas, mostraba una gran investigación que conluía que lo más les ha impactado es cómo ha caído el compromiso que los trabajadores tienen hacia sus empleadores. Esto, alertaban, frena la productividad y en muchos casos está relacionado con el bienestar... o la falta de este. Hay muchas alertas de que estamos, en general, a niveles récord de estrés.

En este último informe, "los líderes afirman que el principal factor que provoca la falta de compromiso de los directivos es el agotamiento emocional que supone intentar motivar a los empleados desmotivados, lo que demuestra cómo la disminución del compromiso en los niveles superiores o inferiores puede crear un círculo vicioso para todo el equipo".

Los empleados más difíciles de comprometer: la juventud

Cómo no, cuando hablamos de quejas de los jefes, ha tenido que salir a la luz la generación Z. Muchos son los informes que apuntan a una desmotivación de la gente joven, muchas cifras que les dan la razón en este panorama y es bastante recurrente la falta de entendimiento intergeneracional.

La mayoría de los líderes de este informe en concreto, el 61%, afirma que la generación más difícil de involucrar es la generación Z, y el 38 % afirma que mantener a esta generación involucrada de forma constante es la principal causa de su agotamiento.

"Motivar a los empleados de la generación Z es fundamental para desarrollar a los líderes del mañana", explica el informe y recuerda a los gerentes que "para tener éxito, las organizaciones necesitan estrategias que resuenen con sus estilos de comunicación, intereses y métodos de aprendizaje preferidos, como la gamificación y otras experiencias interactivas".

Faltan herramientas para saber gestionar

Y es que aquí entra en juego otro asunto: un profesional puede ser excelente en su sector pero no por ello ha de ser bueno gestionando.

A este respecto, el mismo informe explica que, aunque ser capaz de involucrar a los miembros del equipo es una habilidad de liderazgo esencial, más de la mitad de los líderes entrevistados (57%) nunca ha recibido una formación exhaustiva sobre involucrar y motivar a un equipo, mientras que el 38% afirma haber recibido alguna formación, pero insuficiente. Y muy pocos han recibido apoyo de sus empresas para este fin.

"Esta falta de formación y herramientas puede tensar la comunicación del equipo y provocar que el compromiso siga disminuyendo, ya que el 22 % de los líderes afirma haberse sentido emocionalmente desconectado de su equipo a menudo o siempre durante los últimos seis meses".





