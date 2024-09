La Generación Z no quiere puestos de dirección o gerencia que dan mucho estrés y no pagan mucho más

Un nuevo estudio apunta a que la generación Z está "dejando de lado conscientemente" y evitando los estresantes puestos de gestión intermedia. El 72% de la generación más joven de trabajadores dice que preferiría progresar en un puesto como trabajador, que convertirse en un gerente intermedio, según la firma de contratación Robert Walters.

Solo el 16% de las personas encuestadas afirmó que evitará a toda costa los puestos de mando intermedio (fueron 3.600 y todas ellas de la Generación Z que, al ser un grupo generacional de edad que está entrando de lleno en el mercado laboral, está siendo estudiada a fondo para entenderla y que las empresas que quieran puedan captar el talento joven). De todos modos, una conclusión fue que la mayoría de los jóvenes de hoy no están muy entusiasmados con la idea de gestionar a otros.

Incluso el 36% de los encuestados que dijeron que prevén asumir un puesto directivo en algún momento de sus carreras, admitieron que en realidad no quieren hacerlo.

Puestos de responsabilidad sin que estos den más beneficios

En Genbeta ya hemos analizado muchas veces cómo las empresas se quejan de los comportamientos de la juventud que entra al mercado laboral, en vez de comprenderla. O cómo la gente joven se cansó de los discursos de que trabajar mucho les va a hacer prosperar (la llamada meritocracia), cuando ya saben que así no es y, además, tienen ejemplos claros al respecto a menudo.

Hablando de ejemplos, tenemos unos muy recientes y representativos. Hace poco Amazon anunciaba que elimina a los gerentes intermedios. Por su parte, Meta, en una oleada de despidos masivos dio los primeros pasos de un proceso de 'aplanamiento interno' en la compañía, por el cual los mandos intermedios fueron invitados en breve a trabajar más duro (al nivel de sus subordinados directos, vaya) o a abandonar la empresa. En Google, donde miles directivos perdieron sus puestos el año pasado, a los trabajadores se les ha dicho que será más difícil ascender a puestos de dirección en el futuro.

En este estudio vemos que la Generación Z preferiría ser su propio jefe y entre las conclusiones tenemos que no es que los trabajadores de la Generación Z no quieran el éxito, sino que preferirían que no viniera acompañado de la responsabilidad de gestionar a otros.

Lucy Bisset, directora de Robert Walters, ha explicado que la Generación Z prefiere aportar "todo su ser a los proyectos y dedicar tiempo a cultivar su propia marca y enfoque, en lugar de dedicar tiempo a gestionar a otros". Un claro ejemplo de esto es el aumento de jóvenes que abandonan la carrera corporativa para convertirse en su propio jefe o en un influencer.

Dado que los mayores de la generación cumplen 27 años este año, a muchos no se les habrá ofrecido todavía la oportunidad de dar un paso adelante, pero no es de extrañar que se hayan sentido desanimados. Al haberse incorporado al mundo laboral durante la búsqueda de “eficiencia” de las empresas tecnológicas, la generación Z ha recibido repetidamente el mensaje de que los mandos intermedios son desechables.

Cuando para la investigación se preguntó a los jóvenes por qué rechazan los trabajos de gestión media, casi el 70% respondió: “Demasiado estrés y poca recompensa y Bisset explica que los directivos intermedios se enfrentan a un aumento considerable de la carga de trabajo, a mayores expectativas de estar ‘siempre disponibles’ para quienes supervisan y a una presión constante para alcanzar sus propios objetivos”, explicó Bisset.

