Alexa es la oportunidad perdida de Amazon de conocernos mejor, porque le damos un uso muy simple. Comienzan los despidos

Amazon, como ya han hecho Meta y también Twitter, arrancará hoy sus despidos, según diversos medios, y entre los equipos más afectados de este gigante del comercio online están los relacionados con su software: concretamente su asistente de voz Alexa, sus servicios cloud y gaming.

Como ya le sucedió a Microsoft, cuando su asistente de voz basado en Cortana dejó el mercado tras su fracaso, Alexa y los dispositivos Echo de Amazon se han quedado atrás en sus pretensiones.

Por el momento, el gigante tecnológico ha empezado a despedir personal, según publicaciones en LinkedIn de trabajadores que dicen haberse visto afectados por los recortes de empleo. La compañía ya había anunciado congelaciones en nuevas contrataciones y detenido las obras de algunos de sus almacenes, también en España.

Al igual que dijo Mark Zuckerberg cuando anunció los despidos masivos en Meta, el gigante de comercio electrónico dice que había contratado en exceso durante la pandemia. No hay que olvidar que el encierro que vivimos llevó a un consumo excesivo de productos digitales, redes sociales y compras todas online (no había otra opción). La vuelta a la vida social nos ha llevado a consumir también en persona y no solo a través de marketplaces digitales.

Un vistazo a… AMAZON AUDIBLE: Cómo es La NUEVA PLATAFORMA DE PODCAST y AUDIOLIBROS de AMAZON

"Alexa, pon música"

Mientras que desde Amazon se planteaban como un dispositivo que formaría parte de nuestro día a día, casi a la par de los teléfonos, y que lo usaríamos para multitud de tareas, se ha quedado en un acompañante al que le pedimos música o que nos haga una cuenta atrás para saber cuándo tenemos que quitar del fuego el cocido que estamos preparando.

Un dispositivo así tiene el potencial de conocer a fondo a la ciudadanía, lo que es muy valioso para una empresa como Amazon que vive de las ventas directas. Cuanto más nos conozca mejor podrá enviarnos publicidad dirigida de modo que se asegure que muchos de estos anuncios concluyen en compras. Pero el uso limitado que le damos, cierra también las opciones.

Según publica The New York Times,, Alexa y sus dispositivos se impulsaron como una de las prioridades principales de la empresa" y que "los dirigentes pensaron que podría suceder a los teléfonos móviles como la próxima interfaz esencial para el consumidor".

La empresa sí que ha vendido cientos de millones de dispositivos basados en Alexa (y para conseguirlo, muchas son las veces que ha rebajado considerablemente estos), pero Amazon ha dicho que los productos a menudo tienen un margen bajo. Un problema para este gigante de las ventas es que las compras por voz, no se han puesto de moda.

Los dispositivos se han vendido baratos, por lo que la ganancia no está en la compra de un Echo. Sino en la información que tiene la capacidad de recoger de la ciudadanía y el uso que la gente le dé, más allá de pedirle a Alexa una lista de reproducción musical.

Algo similar le sucedió al gigante de software Microsoft. La de Redmond tenía planes muy ambiciosos para Cortana en 2016. El fabricante de software hablaba de llevar su asistente digital a productos propios de una "smart home" o a una oficina inteligente como frigoríficos, tostadoras y otros dispositivos del Internet de las Cosas (IoT), algo que no logró. Toda esa información podría haber ayudado al gigante de Redmond a conocer mucho mejor a los usuarios de Windows.

Una mina de información

Además de que Alexa puede hacer mucho más de lo que hace, como ayudarnos a comprar cómodamente con la voz mientras estamos sentadas en un sofá, por ejemplo, también tiene la capacidad de recoger información valiosa sobre lo que nos gusta o sobre nuestras rutinas.

Hay que tener en cuenta que cada gigante tecnológico tiene sus herramientas para poder conocer mejor al gran público. Meta cuenta con Facebook, Instagram y WhatsApp, además de sus variedades (como Messenger o Instagram Direct) para conocer no solo lo que publicamos, sino también lo que conversamos (el enorme desembolso de dinero por WhatsApp es una clara muestra del valor de estas).

Por su parte, Google tiene sistemas operativos, dispositivos de hardware, servicios de mail y de cloud.... es casi omnipresente; y Amazon tiene nuestro rastreo cuando compramos en su web, tiene su nube y también tiene una Alexa que, teniendo la capacidad de escucharnos día a día en nuestros hogares podría llegar a conocer a fondo a potenciales compradores.