Elon Musk ha despedido a miles de trabajadores de Twitter de la peor forma: cortando el acceso a su correo electrónico

Comprar Twitter por parte de Elon Musk no fue un simple capricho. El autoproclamado CEO de la compañía del pájaro azul quiere sacarle rendimiento económico con diferentes estrategias como por ejemplo el pago de una suscripción de 8 dólares cambio de mantener el verificado u otras funciones extra. Pero a esto se suma también el despido masivo de la plantilla de Twitter, cumpliendo todos los rumores que existían.

Ha sido la propia Twitter la que ha notificado que este mismo viernes la fuerza laboral alrededor del mundo se verá reducida de manera significativa. La notificación se realizará a través de un correo electrónico que se enviará antes de las 9 am PST, aunque algunos empleados están viendo bloqueado el acceso a su email antes de la comunicación. Todos estos datos se han recogido en un memorando interno que no ha sido firmado. Muchos categorizan esto como un juego de Elon que mantendrá la incertidumbre de los trabajadores para saber si han sido despedidos o no con una simple notificación por email.

Un vistazo a… CÓMO DESCARGAR VÍDEOS de Instagram, Facebook, Twitter o TikTok en tu MÓVIL

Despedir por mail: el nuevo "juego" de Elon Musk en Twitter

En el memorando se reconoce que esta es una situación realmente superar para los empleados, aunque no detalla el número de despidos que se van a realizar. Si bien, atendiendo a los rumores se apunta a un despido de la mitad de la plantilla, es decir, 7.500 personas. Para ello un grupo de asesores habría estado supervisando a todos los empleados para determinar que ingenieros y gestores son los más valiosos para la empresa.

Como hemos comentado anteriormente, esta es una decisión que responde a una reducción de los costes dentro de Twitter. Ya el propio Elon Musk afirmó en junio que actualmente la red social tenía más gastos que ingresos, estando en una situación insostenible. Ahora, tras solo una semana de su llegada a la compañía se va a plantear este despido para poder equilibrar la balanza para no tener tanto gasto en personal.

Los empleados al recibir este comunicado interno, trataron de desvincular sus cuentas de Twitter de las direcciones de correo electrónico profesionales para poder seguir usándolas tras su despido. Además, también comenzaron a quejarse a través de los chats profesionales como Slack, poniendo el foco en el problema de comunicación que tiene la dirección con sus empleados.

Twitter ya se está plagando de mensajes de empleados que están viendo como ni si quiera pueden acceder ya a su email profesional. Esto llega antes de la comunicación oficial, demostrando que las prácticas que se están realizando no son las más adecuadas para una empresa de este nivel.

Has it already started? Happy layoff eve! pic.twitter.com/0AcaQjGJvm — Rumman Chowdhury (@ruchowdh) November 4, 2022

Esta es una manera realmente poco elegante de despedir a alguien, ya que expulsar a los trabajadores cortando el acceso a su email profesional o a la plataforma de trabajo no es lo más correcto.

Lo que está claro es que hoy muchos empleados van a ver en su bandeja de entrada un correo electrónico en el que se va a comunicar su despido inmediato, bloqueando su acceso a las oficinas de Twitter con su identificación. Muchos de estos seguramente se hayan visto a dormir en la oficina, aunque esto es algo que nada importante para el nuevo de la compañía. A continuación te dejamos el comunicado interno al completo:

Equipo, En un esfuerzo por poner Twitter en un camino saludable, pasaremos por el difícil proceso de reducir nuestra fuerza de trabajo global el viernes. Reconocemos que esto afectará a una serie de personas que han hecho valiosas contribuciones a Twitter, pero desafortunadamente esta acción es necesaria para garantizar el éxito de la empresa en el futuro. Dada la naturaleza de nuestra fuerza de trabajo distribuida y nuestro deseo de informar a las personas afectadas lo antes posible, las comunicaciones para este proceso se llevarán a cabo por correo electrónico. Antes de las 9 a.m. PST del viernes 4 de noviembre, todos recibirán un correo electrónico individual con el asunto: Tu rol en Twitter. Por favor, revise su correo electrónico, incluida su carpeta de spam. Si su empleo no se ve afectado, recibirá una notificación a través de su correo electrónico de Twitter.

Si su empleo se ve afectado, recibirá una notificación con los siguientes pasos a través de su correo electrónico personal.

Si no recibe un correo electrónico de twitter-hr@ antes de las 5 p. m. PST del viernes 4 de noviembre, envíe un correo electrónico a peoplequestions@twitter.com. Para ayudar a garantizar la seguridad de cada empleado, así como los sistemas de Twitter y los datos de los clientes, nuestras oficinas estarán cerradas temporalmente y se suspenderá todo el acceso a las insignias. Si estás en una oficina o de camino a una oficina, vuelve a casa. Reconocemos que esta es una experiencia increíblemente difícil de superar, independientemente de que se vea afectado o no. Gracias por seguir adhiriéndose a las políticas de Twitter que le prohíben discutir información confidencial de la empresa en las redes sociales, con la prensa o en cualquier otro lugar. Estamos agradecidos por sus contribuciones a Twitter y por su paciencia a medida que avanzamos en este proceso. Gracias. TWITTER

Vía | The Verge