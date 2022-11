La presión es real: hay gente durmiendo en las oficinas de Twitter para cumplir con Elon Musk. Y lo justifican

Pocas empresas tecnológicas están viviendo cambios tan repentinos y convulsos como los que está sufriendo Twitter tras confirmarse la adquisición de Elon Musk. El nuevo autonombrado CEO ha llegado con 44.000 millones de dólares del brazo para acabar con todo lo que cree que estaba mal. Y según hemos ido conociendo por buenas fuentes de Silicon Valley, quiero cambiarlo casi todo desde ya.

Periodistas como Casey Newton han contado que Musk pidió al equipo tener listo para hoy miércoles cambios en el sistema de verificación, por el que quería que a partir de ahora se cobrase 20 dólares mensuales como parte de la suscripción Twitter Blue. Más tarde, Musk confirmó que sí, Blue servirá para verificar cuentas, pero que también incluirá nuevas funciones y que finalmente partirá de 8 dólares. A esa nueva cifra llegó, por cierto, tras un regateo con Stephen King. Hasta ahora, el precio de Blue era de 4,99 dólares al mes.

Cambiará el número de cosas que podemos hacer si pagamos, pero lo que no ha cambiado desde la información de Newton es la previsible presión sobre el equipo de producto de Twitter, como muestra el hilo de Esther Crawford, directora de Product Management de Twitter, que justifica dormir en la oficina de la compañía.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD