Elon Musk quería cobrar 20 dólares por verificar cuentas de Twitter. Un regateo con Stephen King lo bajó a 8

Elon Musk lleva pocos días dirigiendo Twitter, tras mucho tiempo desde que lo anunciase y con problemas legales entre medias. Desde su llegada a la plataforma no ha hecho más que anunciar drásticos cambios. Uno de ellos la idea de cobrar 20 dólares por verificar las cuentas.

Una persona muy reconocida, Stephen King, se ha quejado. Y esas quejas han derivado en dejar el coste de la verificación en 8 dólares. Lo que dijo el escritor fue: "¿20 dólares al mes por mantener mi tick azul? ¡Que le den, deberían pagarme a mi! Si eso se instituye, me iré como Enron".

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron.