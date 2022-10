Elon Musk afirma que ha comprado Twitter para "intentar ayudar a la humanidad": estos son los objetivos que dice tener

Esta semana está siendo realmente movida para Twitter, ya que va a terminar al fin uno de los mayores culebrones que hemos vivido este año: la compra de la plataforma por parte de Elon Musk. Tras entrar en el día de hoy el nuevo dueño de Twitter por las puertas de la oficina con un lavabo en la mano, ha querido enviar un mensaje para explicar las razones de su compra.

Este comunicado lo ha dado a través de Twitter usando 3 imágenes donde da todas las explicaciones necesarias para justificar sus acciones. Este mensaje junto al tweet anterior hace ya pensar que para mañana mismo se terminará ejecutando la compra, pese a que en un principio no estaba del todo confirmado.

Elon Musk defiende la publicidad y resalta su humanidad

El mensaje comienza explicando que esta compra se fundamenta principalmente en la necesidad de que exista una plataforma digital común, donde se pueda debatir de una forma saludable, sin violencia. Pero reconoce que en la actualidad esto es algo complicado, ya que las redes están en peligro de convertirse en cámaras de eco de la extrema derecha y la extrema izquierda. Esta acusación se fundamenta, según Musk, en que los medios más tradicionales han priorizado el clic fácil que la comunicación sana.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

Con este precedente, y el peligro que cree que existe, ha decidido comprar Twitter. Afirma que no lo ha hecho por ganar mucho más dinero, sino por humildad para poder evitar justamente el caos de las redes sociales. En concreto la frase que sin duda puede dejar a cualquiera con la boca abierta es la siguiente: "Lo he hecho para intentar ayudar a la humanidad, a la que amo. Y lo hago con humildad, reconociendo que fracasar persiguiendo este objetivo, pese a nuestros mejores esfuerzos, es una posibilidad real."

Los objetivos que se marca para Twitter es adaptarse a la legislación local, y transformar la plataforma en un sitio cálido y acogedor para todos los usuarios. Estará abierto a todo el mundo, siempre personalizado a sus preferencias. En este caso se pone el ejemplo de ver películas o jugar videojuegos.

También ha tenido unas palabras para la publicidad, un tema realmente polémico. Elon Musk se ha reafirmado como una persona que defiende la publicidad, al permitir descubrir a los usuarios un nuevo servicio o producto. Es por ello que se declara como un defensor de la publicidad de calidad y acorde a los gustos de los usuarios. En este sentido, se ha marcado como objetivo hacer de Twitter la plataforma publicitaria más respetada del mundo que fortalezca su marca.

Y si consultamos la hemeroteca, las razones de esta compra han cambiado. Al principio Elon Musk la adquirió, según las conversaciones filtradas, para poder salvarla de la hecatombe. Básicamente creía que si no la compraba no tenía arreglo. Ahora este discurso ha cambiado a un mensaje mucho más humanista, destacando que no lo hace por dinero, sino por ayudar a toda la humanidad.

Estos meses sin duda serán realmente intensos y se esperan varios cambios para la plataforma que ahora estará dirigida por Elon Musk. La transcripción del mensaje que ha compartido te lo dejamos a continuación: