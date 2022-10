Elon Musk entra a la sede de Twitter con un lavamanos en la mano. En inglés, lavabo y hundirse son la misma palabra

Elon Musk ha accedido hoy a la sede de Twitter y ha cambiado la BIO de su perfil en la que es su red social favorita: de vendedor de perfumes (algo que dijo que haría para conseguir dinero para pagar la compra de esta plataforma) a Chief Twit, algo así como tuitero jefe.

Lo ha hecho con un lavamanos en las manos y un mensaje: "let that sink in". La palabra inglesa Sink, en inglés, se traduce como lavamanos, pero también como hundir o hundirse... Viendo que se cree que Musk quiere hacer una gran limpieza dentro de la empresa, ese lavamanos también podría interpretarse como "lo he necesitado para limpiarme” antes de entrar por todo lo que plantea tocar dentro de Twitter.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Hay que recordar que Musk tiene de plazo hasta mañana, viernes 28 de octubre para comprar Twitter si quiere evitar ir a juicio. Así que todo esto es una declaración de intenciones del magnate.

Eso sí, como buena noticia para los empleados de la empresa, Musk ha dicho que no planea cortar el 75% de los puestos de trabajo como se ha publicado.

Mails a los empleados

Una persona de la compañía confirmó que Elon fue de visita a la sede de San Francisco. El personal de la oficina recibió un breve aviso sobre la visita, según un correo electrónico compartido por periodistas de CNN y Bloomberg. El correo electrónico también decía que los empleados tendrían noticias directas de Musk el viernes.

Hay que recordar que Twitter demandó a Musk cuando éste trató de salirse de su acuerdo de fusión de 44.000 millones de dólares alegando que Twitter no había sido comunicativo con el spam y los bots en su plataforma. Un juez de la Corte de Delaware fijó el plazo del viernes para concretar esta compra.

Se acaba de descubrir, según una investigación interna de Twitter vista por Reuters, que la empresa está luchando por mantener a sus usuarios más activos y parece ser que este es un reto al que se enfrenta el director ejecutivo de Tesla.

Estos representan menos del 10% de los usuarios totales mensuales, pero generan el 90% de todos los tuits y la mitad de los ingresos globales. Los tuiteros pesados han sufrido un "declive absoluto" desde que comenzó la pandemia, según escribió un investigador de Twitter en un documento interno titulado "¿A dónde fueron los tuiteros?"