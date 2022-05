Elon Musk afirma que el algoritmo de Twitter "nos manipula" y da un consejo para impedirlo… pero su fundador le responde

Desde su creación hasta 2016, Twitter había ordenado siempre los tuits que se mostraban al usuario en función de cuáles habían sido los últimos en publicarse. Ese mismo año, decidió someter la decisión de qué se mostraría en nuestro feed a un algoritmo que fuera insertando tuits fuera de su cronología sobre la base del análisis de nuestras preferencias.

Las quejas de los usuarios (unos porque no estaban de acuerdo con el 'gusto' del algoritmo, otros porque consideraban manipulada su experiencia de usuario habitual) lograron que, dos años después, Twitter habilitara una opción para devolver nuestro feed al antiguo formato.

Recientemente, Twitter anunció la futura incorporación de una funcionalidad que permitiría a los usuarios de su aplicación móvil deslizarse rápidamente uno y otro feed, pero con una pequeña trampa: por defecto, al abrir la app siempre se mostraría el feed 'algorítmico'. Así, la compañía seguía empujándonos a que una inteligencia artificial, bajo criterios no conocidos ni regulables por nosotros, decidiera qué y cuándo nos interesa ver.

Y en mitad de todo esto, ayer aparece un tuit del que ya todos considerábamos el nuevo propietario de Twitter (hasta que 'paralizó temporalmente la operación' la semana pasada), Elon Musk, en el que recomendaba a sus 93 millones de seguidores "arreglar su feed de Twitter" porque "estamos siendo manipulados por el algoritmo de formas de las que no te das cuenta".

Very important to fix your Twitter feed:



1. Tap home button.

2. Tap stars on upper right of screen.

3. Select “Latest tweets”.



You are being manipulated by the algorithm in ways you don’t realize.



Easy to switch back & forth to see the difference.