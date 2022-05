Elon Musk pausa temporalmente la compra de Twitter: este es el motivo

Twitter ha dicho que calcula que las cuentas falsas o de spam representan menos del 5% de sus usuarios activos diarios "monetizables" durante el primer trimestre. Y esto ha llevado a Elon Musk a anunciar a través de su perfil de Twitter que el acuerdo queda temporalmente en pausa hasta que reciba detalles que confirman que esta información es cierta.

En total, la plataforma por la que Musk ha decidido desembolsar una cantidad millonaria tuvo 229 millones de usuarios que recibieron publicidad en el primer trimestre. Eso según lo que dice la empresa y en lo que Elon Musk desconfía.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn