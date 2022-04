Elon Musk ya es dueño de Twitter tras pagar 44.000 millones de dólares: así ha conseguido el magnate hacerse con la red social

Esta mañana supimos que Twitter estaba en la recta final de las negociaciones para una venta a Elon Musk, de acuerdo con informaciones filtradas de una persona cercana al caso y de lo que ha informado Bloomberg.

Horas más tarde, hace sólo unos minutos, se notificó la suspensión de la cotización en Bolsa de la red social, lo que indicaba que en breve habría novedades importantes con respecto a la misma. Y, por fin, un comunicado de prensa lo ha confirmado: Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha comprado finalmente Twitter.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de la red social recibirán 54.20 dólares en efectivo por cada acción de la misma que posean al cierre de la propuesta de transacción: el precio de compra representa una prima del 38% sobre el precio de cierre de las acciones de Twitter el 1 de abril de 2022, que fue el último día de negociación antes de que Musk revelara su participación de aproximadamente el 9% en Twitter.

La firma creada por Jack Dorsey, última obsesión de Elon Musk, ha estado trabajando para concretar los términos de la transacción desde hace unos días. Se esperaba que el lunes fuera el día en que se pudiera anunciar el acuerdo final.

Hay que recordar que, tras criticar a la red social y tras hacerse de forma secreta con casi el 10% de Twitter, Elon Musk se ofreció a comprar el 100% de Twitter por 43.000 millones de dólares. El consejo de dirección se opuso a la oferta y llegó a poner en marcha su llamada "Píldora de veneno" para evitar que Musk se hiciera con la empresa. Ahora todo ha cambiado.

Según ha sabido The Wall Street Journal, el pasado viernes Musk se reunió con varios inversores privados a través de videoconferencias para convencerles de su propuesta. Hace unos días, en su cuenta de Twitter, Musk ya advertía que la compra debería ser decisión de los inversores y no de la Junta Directiva.

Taking Twitter private at $54.20 should be up to shareholders, not the board