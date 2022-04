Twitter se protege contra la OPA hostil de Elon Musk activando un mecanismo financiero conocido como 'la píldora de veneno'

A principios de este mes, Elon Musk se convertía (o, más bien, revelaba que se había convertido) en el mayor accionista de Twitter. Semana y media después, hace sólo dos días, llegaba la segunda parte de la jugada del magnate sudafricano: una OPA hostil para comprar el 100% de la red de microblogging por 43.000 millones de dólares.

Pues bien, ayer la actual directiva de Twitter movió ficha tras su "propuesta no solicitada y no vinculante" de adquisición y anunció en un comunicado que tiene un plan para evitar (o, como mínimo, retrasar y encarecer) la toma de control de Twitter por parte de Musk: activar un mecanismo llamado 'píldora de veneno'.

Pero, ¿en qué consiste este mecanismo de tan curioso nombre? Fundamentalmente, lo que hace es bloquear durante un año las adquisiciones hostiles al otorgar a ciertos accionistas el derecho de comprar más acciones si alguien intenta tomar el control de la compañía, aunque no entraría en vigor hasta que el interesado no se haga al menos con el 15% de las acciones.

Según declaraciones a AP del analista Paul Harloff, este movimiento no impide ni que Twitter negocie la adquisición, ni que Elon Musk termine tomando al asalto la compañía, sólo "hace que sea mucho más caro para él comprarla" y dota a la actual directiva de "más influencia".

"Pueden obligarle a aumentar su oferta, aunque haya dicho que 54,20 dólares por acción es su oferta final", prosigue Harloff, "es una persona que se sabe que cambia de opinión". Esos 54,20 $ ya suponen una prima del 54% sobre el precio de cierre del pasado 28 de enero, el día antes de que Musk empezara a comprar acciones de Twitter.

Antes de saberse que la directiva de Twitter aprobaría esta medida, Musk criticó la posibilidad se hiciera algo por el estilo, alegando que "sería completamente indefendible no someter esta oferta a votación de los accionistas".

Poco antes, durante la presentación pública de su OPA, Musk afirmó que un rechazo a la misma le obligaría a reconsiderar su posición como accionista, un movimiento que podría reducir el precio de sus acciones.

Ya explicamos hace unos días que una de las causas tanto del interés de Musk por Twitter como del enfrentamiento entre él y Parag Agrawal, el actual CEO de la compañía, gira en torno las políticas de moderación respaldadas por éste último (aunque heredadas en su mayor parte de la etapa anterior).

Agrawal ya se había mostrado, incluso antes de ocupar su actual sillón, a favor de que Twitter "se centrase menos en pensar en la libertad de expresión", y más en "pensar cómo han cambiado los tiempos", una postura que Musk lleva criticando amplia y públicamente desde mucho antes de presentar su OPA hostil.

Uno de los mayores apoyos de Agrawal en sus esfuerzos por frenar a Musk ha resultado ser el príncipe saudí Al Waleed bin Talal, también uno de los mayores accionistas de Twitter a través de su empresa Kingdom Holding Company (KHC), que ya se ha mostrado en contra de la oferta de Musk de 54,20 dólares por acción por no acercarse "al valor intrínseco de Twitter dadas sus perspectivas de crecimiento".

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.



Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX