De qué le servirá a Elon Musk controlar el 10% de Twitter: éste es su margen de maniobra como accionista-activista

Hace menos de una semana, Elon Musk andaba preguntando a sus seguidores en Twitter si creían que dicha red social respetaba "rigurosamente" el principio de libertad de expresión. El 70% de los votos recibidos respondieron negativamente, y al día siguiente afirmaba estar "considerando seriamente" crear una nueva red social.

Ahora nos enteramos de que Musk ha comprado casi el 10% de Twitter, convirtiéndose en su máximo accionista, y muchos creen que ese movimiento ha venido motivado por las respuestas a su encuesta.

Desengañaos: según ha desvelado la Comisión de Bolsa y Valores estadounidenses, Musk ya había presentado la documentación pertinente doce días antes, el 14 de marzo.

Sin embargo, eso no significa que Musk no estuviera ya preocupado de antes por la libertad de expresión en la red de microblogging: el pasado diciembre ya había tuiteado un críptico meme en el que el recién nombrado CEO de la red social, Parag Agrawal, aparecía retratado como Stalin…

…aunque algunos quisieron ver que señalaba una posible traición de Agrawal a su recién dimitido predecesor, la mayoría lo interpretó como una reacción a la difusión de declaraciones previas de Agrawal negando que Twitter tenga alguna obligación de salvaguardar la libertad de expresión:

Jack Dorsey steps down as twitter CEO, replaced by CTO Parag Agrawal.



Censorship will get worse.



Agrawal in Nov 2020 interview:



"Our role is not to be bound by the First Amendment...focus[ing] less on thinking about free speech, but thinking about how the times have changed."