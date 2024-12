Estaba harta del bucle de perros y foodies en Instagram: intentar resetear el algoritmo ha sido más difícil de lo que pensaba

Entre que me gustaba ver perritos que me recordaran a mi Lola y que suelo seguir a cuentas (decentes) de recetas y restaurantes interesantes para visitar, cuando me quise dar cuenta Instagram se había convertido en un continuo bombardeo de perritos y foodies de toda índole. Busqué a mis jugadoras de pádel favoritas y en cuestión de tiempo el algoritmo me devolvía todo tipo de trucos de mi deporte favorito. Por eso temblé cuando un día vi uno de esos vídeos de extraer puntos negros de la cara: sabía que Instagram tenía preparado mi un aluvión.

El contenido recomendado a veces es interesante, pero a veces solo te interesa una búsqueda puntual y no convertir tu feed en una oda a Karlos Argiñano. Además en Instagram hay de todo: hay gente con muchísimo talento y otra que bueno, hace lo que puede. Conocer cracks me gusta, pero ver vídeos cutres y sin fundamento, ya tal. Así que decidí tomar medidas y poner el algoritmo de Instagram a cero.

Por un lado, es una manera de limpiarlo y tabula rasa, porque con Instagram pasa como con cierta marca de patatas, cuando haces pop, ya no hay stop. Por otro, una manera de reducir el scroll infinito al encontrarme contenido más general y por ende, potencialmente menos personalizado.

Quería resetear mi algoritmo de Instagram: esto es lo que he podido hacer

No es la primera vez que me planteaba resetear el algoritmo de mi cuenta de Instagram, pero descubrí que era más difícil de lo que pensaba: todo pasaba por ir aplicando pequeños ajustes como marcar el 'No me interesa' en los reels, hacer una limpieza de cuentas a las que sigo pero ya no me interesan o eliminar el historial de búsqueda.

Eso solo era una pequeña parte, ya que se convertía en algo como un propósito: si te mantienes fuerte y dejas de picar en ciertas sugerencias, ya no las verás. Pero era el pez que se mordía la cola. Después, la empresa liderada por Adam Moseri anunció esa función, así que corrí a buscarla en mis ajustes.

No la encontré, pero ví algo que me hacía el apaño de momento: 'Pausar publicaciones sugeridas en el feed', algo que más que resetear para siempre, lo que hace es ocultar durante 30 días esas publicaciones recomendadas. Ahora el algoritmo está en stand by a la espera de que esa función esté opertiva.

En Genbeta | Instagram: 17 trucos (y algún extra) para exprimir al máximo la red social fotográfica

Portada | Smartmockups e Instagram