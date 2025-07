Buscar piso en Idealista se ha convertido en una odisea: esta web soluciona sus peores problemas

Me encuentro en proceso de compra de piso y ya he dado el depósito, pero antes ha habido un proceso largo y desesperante en busca de inmueble. Aunque he hablado con unas cuantas inmobiliarias, no las he llamado yo: se encontraban detrás de plataformas como Idealista y Fotocasa, las que he usado para encontrar la casa de mis sueños.

A título personal, quería un piso en Pamplona o alrededores para mí, con al menos 50 metros cuadrados y gastarme unos 100.000 euros. Esto no es Donostia, tampoco Barcelona ni Londres, así que la misión era difícil pero no imposible. Todavía recuerdo los sudores fríos cuando buscamos un piso para alquilar dentro de la M-30 que admitieran mascotas.

Eso sí, con ese presupuesto la idea de una adquisición en la capital se fue complicando: apenas había unas pocas candidatas y el estado era deplorable (tener que hacer alguna reforma entraba en mis planes, pero que al menos fuera ya habitable). Lo bueno es que Navarra está lleno de pueblos y que no tenemos los atascos de los alrededores de Madrid. Paciencia y a ampliar el radio. Tener que ir dibujando zonas una por una es un poco rollo.

Las alertas son una bendición, pero me llevaba una desagradable sorpresa: los malditos anuncios duplicados que te hacen pensar que hay varios inmuebles, pero en realidad solo es uno repetido hasta la saciedad por varias inmobiliarias. Mi gozo en un pozo. Entonces de la mano de su creadora, Blanca Domene, descubrí una web alternativa de origen español que soluciona estos problemas y mejora la experiencia.

Estaba cansada de ver 20 veces el mismo anuncio, así que se hizo su propio Idealista

Se llama tuqueli.com y es un comparador que reúne los anuncios de los principales portales inmobiliarios, solo con eso ya ahorras tiempo: no tienes que andar entrando plataforma a plataforma. Los de Idealista, Solvia o Fotocasa los he encontrado, aunque alguno de Milanuncios no.

Su interfaz es bastante similar a la de Idealista, con una pantalla principal donde hacer una búsqueda básica y luego los resultados en forma de lista o mapa con una columna a la izquierda donde realizar una criba más exhaustiva: eligiendo extras, número de habitaciones, presupuesto...

Lo bueno es que la plataforma detecta con bastante acierto los anuncios duplicados: un inmueble, un anuncio. Aunque esté en diferentes portales o en varias inmobiliarias, solo se muestra una vez. Esta idea es buena para tener una imagen más clara y ordenada de la oferta que cumple con mis requisitos y no te pierdes alguna que te interese en caso de que haya mucha oferta de piso. Eso sí, ya te adelanto que según mi experiencia hay inmobiliarias y profesionales más amables y dispuestos que otros. No será la primera vez que me encuentro con un asesor inmobiliario que parece que me hace un favor por enseñarme un piso.

Se puede usar sin iniciar sesión, pero con cuenta es mucho mejor porque como en otras webs, permite configurar y guardar búsquedas para recibir alertas, donde se agradece que solo llegue un anuncio y no el resto de duplicados, evitando así que la notificación se repita. Pero si hay dos características donde me parece verdaderamente diferencial son estas:

Puedes marcar varias zonas en el mapa, una forma de cribar visual y mucho más rápida que ir eligiendo municipios. Para un lugar tan diseminado como Navarra con zonas bien comunicadas y otras cerca pero con carreteras secundarias, poder ir marcando zonas resulta esencial. Eso sí, el proceso de zoom y aparición de las fincas es algo lento y el mensaje de "Acércate para obtener resultados" resulta invasivo siempre presente en el centro.

Para mí esta es una ventaja sustancial frente a Idealista, donde acabo marcando una zona alrededor de Pamplona que delimita zonas que me interesan y bien comunicadas con otras que aunque están cerca, no me merecen la pena.

Que guarde el historial de precios. En las webs como Idealista puedes ver si aplican una rebaja, pero no un historial completo. Y una cosa que me parece fundamental: si la propiedad desaparece y vuelve a aparecer, es posible ver qué precio tenía anteriormente. Esto ayuda para saber si el inmueble lleva mucho o poco, si los dueños están dispuestos a rebajar, si se columpian...

La web está en proceso de mejora y ampliación, algo que se agradece porque por ejemplo en la actualidad en Navarra solo hay tres municipios: Pamplona, Barañain y Tudela, de modo que el resto aparece diseminado en el mapa. Asimismo, solo permite buscar viviendas y no otro tipo de fincas como las rurales, terrenos, garajes.

