Para no perder su prestación, cada vez más desempleados recurren a vendedores ilegales de citas con el SEPE: les sale hasta por 99 euros

Conseguir una cita previa en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha convertido para miles de personas en una carrera contrarreloj y con obstáculos. En un contexto de oficinas desbordadas por plantillas menguantes y sistemas digitales insuficientes, la simple tarea de pedir una cita para solicitar el paro —un trámite gratuito, pero también obligatorio— se ha transformado en un calvario que angustia especialmente a quienes solo disponen de 15 días hábiles para formalizar su prestación.

La desesperación ha abierto la puerta a un negocio tan lucrativo como irregular (que, a su vez, no hace sino agravar el problema): la venta de citas previas, un mercado paralelo que opera en portales de anuncios, redes sociales y locutorios. Lo que comenzó como un recurso esporádico se ha cronificado hasta normalizar tarifas que llegan a los 99 euros, según la documentación periodística analizada.

Cuando pedir cita se convierte en una odisea

El Diario presenta la historia de una trabajadora que pasó diez días intentando una y otra vez conseguir cita en la web del SEPE, conectándose incluso de madrugada. Fue incapaz: las citas simplemente no existían. Cuando el plazo para solicitar la prestación estaba a punto de expirar, una amiga le facilitó el contacto de alguien que "encuentra citas al instante".

En apenas unos minutos, Sofía consiguió ser atendida… previo pago de 45 euros. Su testimonio es uno más entre los de quienes se ven atrapados en un sistema que no ofrece alternativas claras, pese a que existe la llamada presolicitud de prestación, desconocida por buena parte de los usuarios (y que no sustituye la atención personalizada).

Un mercado negro que se expande: hasta 99 euros por una cita

Una búsqueda rápida en portales como Milanuncios, redes sociales o incluso WhatsApp revela multitud de anuncios en toda España. Las tarifas oscilan entre los 30 y los 99 euros, según la urgencia y el tipo de trámite. Algunos se presentan como particulares; otros se hacen pasar por gestores profesionales —incluso utilizan logos de colegios oficiales sin permiso—, y unos pocos operan como empresas sin ofrecer factura ni prueba de legalidad.

Los testimonios describen procesos idénticos: basta con facilitar nombre, DNI o NIE, correo y código postal para obtener una cita. El negocio, sin embargo, no se limita al SEPE: también existen ofertas para la Seguridad Social, Extranjería, la DGT, etc.

Y, encima, estafas. El mercado irregular no solo es abusivo: también puede ser fraudulento. En Málaga, dos hombres fueron detenidos por vender citas falsas a inmigrantes que pagaban entre 30 y 50 euros por trámites de Extranjería. Las víctimas pagaban por adelantado y, al acudir a la cita, descubrían que no existía.

Al final, sólo quienes pueden pagar —aunque sea con enorme esfuerzo— logran usar un servicio público 'gratuito'

¿Cómo consiguen estas citas "imposibles"? Bots, automatización y acaparamiento

Los sindicatos del SEPE llevan años alertando de cómo ciertos grupos han profesionalizado la captación de citas. Según UGT, el método más habitual consiste en:

Automatizar búsquedas mediante bots que rastrean la web del SEPE constantemente. Reservar decenas de citas simultáneas con documentos de identidad de clientes potenciales. Cuando llega un comprador, anulan una cita ya obtenida y la reasignan en segundos.

Este acaparamiento masivo reduce aún más la disponibilidad para el resto de usuarios, alimentando el círculo vicioso.

Tras la pandemia, la administración española aceleró su digitalización. Pero esta transición se hizo sin reforzar equipos ni infraestructuras. El resultado, especialmente en SEPE, Seguridad Social y Extranjería, ha sido de sobrecarga de portales web y falta de vías alternativas presenciales.

¿Cuánto personal necesita el SEPE? Entre 2022 y 2024 se jubilaron 1.412 trabajadores del SEPE, y solo en 2025 ya han salido 725 más. Con una plantilla que debería rondar los 12.000 empleados y apenas supera los 7.300, la capacidad de atención es insuficiente, según CSIF y UGT.

¿Qué hace la Administración ante todo esto?

El SEPE reconoce que conoce el problema desde 2020, cuando presentó una denuncia ante Fiscalía, archivada por falta de pruebas. En 2024 y 2025, el Ministerio de Trabajo volvió a denunciar estas prácticas y asegura estar implantando medidas antifraude como:

Límite de citas por DNI o teléfono ,

, Liberación aleatoria de las citas canceladas para evitar que bots las acaparen,

para evitar que bots las acaparen, Mejoras técnicas en el sistema de cita previa.

Sin embargo, sindicatos y colegios profesionales consideran que estas medidas son insuficientes y llegan tarde. Los colegios de gestores, por ejemplo, denuncian desde hace años la suplantación de su imagen en anuncios fraudulentos y reclaman una reforma estructural del sistema de cita previa.

La falta de difusión de las alternativas existentes contribuye a que muchos crean que solo una cita puede salvar su prestación

¿Cómo evitar perder la prestación sin pagar a intermediarios?

Aunque muchos lo desconocen, el SEPE dispone de herramientas que protegen la fecha de solicitud incluso cuando no se logra cita:

Presolicitud de prestación (formulario online que registra la intención de solicitar el paro).

(formulario online que registra la intención de solicitar el paro). Solicitud telemática completa con certificado digital o Cl@ve.

Estas vías no sustituyen la atención presencial, pero evitan perder días de paro, exactamente lo que más angustia a los usuarios que terminan pagando a revendedores.

