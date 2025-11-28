Si tu paro está a punto de acabarse, hay una buena noticia: el SEPE va a tramitar tu IMV sin que tengas que pedirlo.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha activado un mecanismo de concesión de oficio que elimina la necesidad de presentar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para un grupo concreto de ciudadanos. A partir de ahora, con esta "pasarela al IMV" personas que agoten su subsidio por desempleo sin haber encontrado trabajo pasarán a cobrar el IMV directamente. Sí, sin tener que solicitarlo, pero siempre que cumplan los requisitos económicos y den su consentimiento.

Simplificar la gestión. El IMV ya llega a 773.272 hogares, según los datos de octubre, lo que representa una cobertura para más de 2,3 millones de personas. El gran cambio detrás de la novedad está en la comunicación interna entre organismos. Hasta ahora, el ciudadano debía presentar documentación repetida. Con el nuevo sistema, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) automatizan el traspaso de datos.

Durante el último trimestre del subsidio por desempleo, el SEPE notificará al beneficiario que su ayuda está próxima a expirar y le ofrecerá la posibilidad de gestionar el cambio al IMV. Siempre que el usuario otorgue su consentimiento para el cruce de datos, el SEPE dispone de un plazo de diez días desde el fin del subsidio para enviar los datos al INSS. La administración validará los requisitos de renta y patrimonio sin que el usuario tenga que aportar papeles adicionales ni iniciar trámites presenciales o telemáticos.

No interrupción en los ingresos. Cuando se reconoce el derecho mediante esta vía automática, el IMV entra en vigor al día siguiente de agotarse el paro. Esto evita los periodos sin ingresos para los solicitantes que se daban entre el fin de una ayuda y la aprobación de la siguiente.

Quienes lo recibirán. El perfil de esta medida son personas de entre 23 y 65 años con rentas que no superen los umbrales establecidos, como los 7.250 euros anuales para una sola persona o los 13.775 euros para familias de cuatro miembros. Los mecanismos de solicitud del IMV continúan activos para quienes no puedan acogerse al nuevo sistema automatizado, ya sea por falta de datos o por no haber dado consentimiento a tiempo.

Las vías para el resto. La solicitud para aquellos que tengan que seguir haciéndolo manualmente se puede presentar a través de la web de la Seguridad Social o en los centros de atención CAISS. Además, desde hace poco, el ministerio ha habilitado el número corto 020, una línea gratuita de información destinada a resolver dudas de los hogares.

En la línea de las recomendaciones de asociaciones. Grupos como Civio han denunciado lo difícil que es solicitar ayudas como el bono social eléctrico, que existen pero que no son nada accesibles para sus posibles beneficiarios, hasta el punto de que han tenido que lanzar guías sobre cómo solicitarlo. Sin duda, el paso del Gobierno va en la buena dirección en este sentido.

