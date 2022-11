He probado el plan barato con anuncios de Netflix y no se lo recomiendo a nadie: esto es todo lo que te pierdes

Tal y como esperábamos, Netflix ha puesto a disposición de todos los usuarios un nuevo plan con anuncios en su suscripción. De esta manera, aquellos que quieran ahorrarse algo de dinero en la cuota mensual de Netflix, podrán adherirse a este plan a un precio de 5,49 euros al mes.

Nosotros hemos estado probando durante un tiempo este nuevo plan con anuncios, y en este artículo hemos querido repasar en qué consiste, todo lo que ofrece (y lo que no), y dispositivos compatibles con el plan. Y es que si estás pensando pasarte a este plan, te recomendamos enterarte muy bien de todas sus desventajas para tener claro lo que te pierdes.

¿Qué es el plan Básico con anuncios de Netflix?

Realmente su nombre no da espacio para la imaginación. Se trata del plan más básico que oferta la compañía y que ha lanzado recientemente. Si lo miramos desde una perspectiva individual, hasta ahora es el plan más económico de Netflix, pudiendo suscribirte a la plataforma a un precio de 5,49 euros al mes. Entre sus desventajas encontramos la visualización de contenido con pausas publicitarias de por medio.

Además de la existencia de publicidad en su contenido, también existen otras limitaciones como el decremento en la resolución, límite de reproducción simultanea o la imposibilidad de acceso a algunas series y películas. También se desactiva la opción de poder ver contenido offline, por lo que se trata de una extensa lista de limitaciones que detallaremos con más profundidad a continuación.

La publicidad aflora, pero solamente cuando reproducimos algo

No es ninguna casualidad que la llegada de este plan causara un gran revuelo entre los usuarios. Tras años de insistencia sobre el contenido premium de las plataformas de streaming sin anuncios, parece que la llegada de la publicidad era inevitable. Y es que Netflix no será la única; tanto Disney+, como HBO Max, ya tienen en mente lanzar un plan similar.

Los anuncios en Netflix existen en forma de pausas publicitarias en la reproducción. La compañía aseguraba que, por cada hora de reproducción, habría hasta cuatro minutos de publicidad. Esto dependerá del contenido y comportamiento en la interfaz de Netflix. Los anuncios son muy similares a los que aparecen en televisión. De hecho, muchos de ellos son los mismos. Podemos encontrar publicidad de productos como perfumes, seguros, cadenas de comida rápida, alimentos, coches y más.

Una vez seleccionado el plan con anuncios de Netflix, entre los pasos para configurar la cuenta nos preguntan por la fecha de nacimiento y género. La compañía advierte que estos datos son recopilados con el fin de personalizar nuestra experiencia con los anuncios y otros fines 'acordes con la declaración de privacidad de Netflix'. Sin embargo, durante nuestra prueba, nos hemos encontrado con los mismos anuncios, independientemente del género de contenido que estuviésemos viendo.

Tal y como hemos mencionado, la publicidad solamente salta al reproducir contenido. Es decir, no encontraremos ningún banner en la interfaz de la plataforma. De esta manera, a simple vista no se notan los cambios respecto a otros planes, hasta que finalmente te pones a ver algo.

La primera en la frente. Cada vez que reproducimos algo por primera vez durante nuestra jornada de 'Netflix & chill', nos encontraremos con un anuncio de 20 segundos de duración. Además de esto, tendremos varias pausas publicitarias durante la sesión. De esta manera, si por ejemplo reproduces un episodio de entre 40 minutos y 1 hora de duración, probablemente te encuentres alrededor de cuatro pausas publicitarias.

Tras nuestra experiencia, no hemos visto pausas publicitarias que duren más de 80 segundos de duración. Cada pausa suele ser de entre 60 y 80 segundos, donde nos podemos encontrar hasta cuatro anuncios seguidos por cada una de ellas. De esta manera, si volvemos a ese supuesto de reproducir una serie de entre 40 minutos y 1 hora de duración, en total nos encontraríamos con unos 4 minutos de anuncios, tal y como estipulaba la compañía.

Si por el contrario nos vamos a algo más corto, como un episodio de una sitcom o anime, generalmente nos encontraremos con el anuncio inicial de 20 segundos, y luego otra pausa que puede durar hasta 80 segundos.

En momentos en los que nos queramos ver una película, todo dependerá de la duración de la misma. Al reproducir una película de más de 2 horas, es probable que te encuentres con un total de 8 minutos de anuncios segmentados en varias pausas de publicidad, tal y como nos ha sucedido al reproducir 'Atrápame si puedes (2003)'.

Podemos determinar fácilmente cuándo tendremos una pausa publicitaria. Ésta queda reflejada en la propia barra de reproducción a través de una franja amarilla, algo similar a como ocurre en YouTube. Lo curioso es que si estás reproduciendo Netflix en el navegador, el anuncio se pausará si cambias de pestaña. Sin embargo, esto no ocurre al cambiar de ventana.

No todo el contenido de Netflix está disponible en este plan

Junto a la llegada del plan con anuncios, la compañía advertía que habría una disminución de su catálogo debido a ciertas 'restricciones de licencia'. Esto significa que, no podrás ver todo el contenido de Netflix España, sino que habrá algunas series y películas que permanecerán bloqueadas en este plan. Netflix asegura que esto ocurrirá con un porcentaje de entre el 5% y 10% de todo su catálogo, por lo que la compañía tendrá que renegociar algunos acuerdos si quiere volver a incluir esos títulos en este nuevo plan.

Podemos averiguar qué series y películas no podemos ver si prestamos atención en la imagen destacada de cada obra. Y es que en la parte superior derecha aparecerá un icono de candado que nos advierte de que el contenido no se podrá reproducir en el plan con anuncios de Netflix. De hecho, al querer reproducir el contenido, saltará un mensaje en el que nos sugieren cambiar de plan. No obstante, todo lo que aparece en el menú principal de la interfaz se podrá ver. Nos daremos cuenta del contenido bloqueado si utilizamos el cuadro de búsqueda para algún título en concreto.

La restricción de ciertos títulos varía según la región. Aunque no hemos podido determinar la totalidad de los títulos que no están disponibles de lanzamiento, hemos realizado una lista provisional de series y películas que no podemos ver en el plan con anuncios de Netflix. Hay muchos títulos más que no están disponibles, pero estos han sido los primeros que hemos encontrado:

Arrested Development

The Good Place

House of Cards

Brooklyn Nine-Nine

The Office

Vikingos

Downton Abbey

Jugar con fuego

Un espía y medio

El lobo de Wall Street

Saga Crepúsculo

8 Millas

Lucy

Sicario

El precio del poder

Cómo entrenar a tu dragón 3

Gladiator

Regreso al futuro

El gran Lebowski

Cincuenta sombras de Grey

Divergente

Shrek y Shrek 2

Múltiple

E.T

Otras limitaciones importantes del plan con anuncios

Además de la publicidad y los títulos que permanecen bloqueados en este plan, hay otras limitaciones que tienes que tener en cuenta antes de adentrarte en él. Y es que este plan funciona de forma similar que el plan básico de Netflix, es decir, la calidad de reproducción se limita a 720p como máximo. Además, no es posible reproducir contenido en dispositivos simultáneos, por lo que se trataría de un plan diseñado para uso exclusivo individual. Junto a ello, también cabe mencionar que no podremos descargar contenido para ver offline, por lo que necesitaremos una conexión a Internet siempre que queramos reproducir algo en Netflix.

Otra cuestión relevante es que, el plan básico con anuncios de Netflix no está disponible para todos los dispositivos. Y es que si intentas acceder a Netflix desde la app de Windows, aparecerá un código de error que te impedirá reproducir cualquier contenido. Ocurre lo mismo si estás usando un dispositivo móvil inferior a iOS 15 o Android 7. Además, si usas Chromecast en tu televisor, cabe destacar que solamente funciona el modelo de Chromecast con Google TV, tanto la versión 4K como HD.

Otros dispositivos que se quedan fuera del plan son los Apple TV. Y es que en este caso, ningún modelo es compatible con este plan, por lo que tendrás que actualizar como mínimo al básico para poder acceder al contenido. Ocurre lo mismo con los usuarios de PlayStation 3, quienes tampoco podrán acceder a Netflix desde esta consola con el plan con anuncios. Por lo demás, aquellos que utilicen Smart TVs, o navegadores en PC y Mac, podrán seguir usando el servicio. De esta manera, conviene que tengas en cuenta qué dispositivos tienes antes de suscribirte a este plan.

Un plan imposible de recomendar actualmente

Por 5,49 euros al mes, no podemos recomendar este plan básico con anuncios de Netflix, sencillamente porque sigue siendo más caro que compartir cuenta Premium de Netflix con cuatro personas. Además, las limitaciones son excesivas, tanto por el propio servicio, como a nivel de hardware. Tras varias horas de contenido con anuncios nunca he echado tanto de menos mi suscripción Premium a Netflix (puede que esté aquí el meollo del asunto).

Aunque ahora mismo no sea recomendable, quizás en un futuro las cosas cambien, sobre todo si la compañía sigue obcecada en eliminar la posibilidad de compartir cuenta con otros miembros ajenos a nuestra casa. Supongo que tendremos una mayor perspectiva de todo esto a lo largo del próximo año. De momento, solo espero que mi sacrificio haya merecido la pena y aquellos que hayan leído el artículo sepan de todas las limitaciones de este nuevo plan.