El plan con anuncios de Netflix tiene otra pega: no se podrá ver todo el contenido de la plataforma

Netflix va a cambiar varios de los aspectos de su suscripción en un futuro próximo, y mientras la compañía ofrece información a modo de cuentagotas, los usuarios estamos pendientes de saber toda la información al respecto. Como sabéis, uno de los más comentados, a parte del cobro adicional por casa ajena en la que se utilice el servicio, es el nuevo plan de suscripción con anuncios. Y cada vez que conocemos algo sobre este plan, la cosa pinta a peor.

Según se ha podido conocer a través de la última reunión con inversores de Netflix, además de la publicidad que encontremos en este plan y su precio, existe otra clara diferencia respecto a los demás planes: no podrás ver todo el contenido que ofrecen los demás.

Hace unos días conocíamos que Netflix uniría fuerzas con Microsoft para su nuevo plan con anuncios, siendo la última mencionada la que impulsará este plan con su tecnología publicitaria. La idea es lanzar este nuevo plan para primeros de 2023, y todo indica a que, además de lo que ya sabíamos, este plan también contaría con una reducción en su catálogo. Así lo confirmaba Ted Sarandos, Co-CEO y CCO de Netflix:

"Actualmente, la gran mayoría de lo que la gente ve en Netflix, podemos incluirlo en el plan con publicidad. Hay algunas cosas que no y estamos en conversaciones con los estudios, pero si lanzamos el producto hoy, los miembros del plan con anuncios tendrían una gran experiencia. Eliminaremos parte del contenido adicional, pero ciertamente no todo, y no creemos que sea un obstáculo sustancial para el negocio".